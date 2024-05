Isabella Santiago reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’: “Estoy dándoles la cara”

La artista debió abandonar el reality de inmediato, precisamente frente a miles de televidentes que no supieron cómo reaccionar ante este acontecimiento. De igual manera, muchos fans de la actriz se preocuparon por su estabilidad, buscando saber qué sentía o pensaba al respecto del juego.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Isabella Santiago decidió pronunciarse al respecto de su expulsión, plasmando su pensar y sentir. La venezolana fue contundente al cantar la tabla, asegurando que no escucharía más a quienes querían indisponerla hacia su familia del reality.

“Amigos galácticos, yo estoy conectada con Martha Bolaños desde el corazón, es una mujer guerrera y valiente, que ha asumido los retos en su vida con coraje. Sé que me dejé llevar por todo lo que me decían, la cizaña, los videos y todo lo que uno ve en las redes sociales. Confío 100% en el grupo galáctico ”, agregó, derrumbando cualquier ‘raye’ que se pudo generar.

En cuanto a su experiencia con la expulsión del formato de RCN, la actriz aseguró que era humana y no era perfecta, por lo que consideraba normal cometer esta clase de errores. Allí, aclaró que ponía la cara y enfrentaba la decisión de la producción, ya que aceptaba que sus comportamientos no fueron los mejores.

“Yo no soy perfecta, todos los seres humanos cometemos errores, yo también desconfié y hablé, estuvo prevenida de algunas personas de mi Team y nos hacía eso, humanos. No está mal errar, estamos compuestos de tantas cosas y esos errores son los que me tienen aquí, fuera de la competencia”, aseguró ante la cámara.