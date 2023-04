Daniel Arenas se despidió de Adamari López con un emotivo mensaje: “Todo pasa por algo”

La emisión del pasado 7 de abril de 2023, de Hoy Día, quedó marcada por la inesperada y sorpresiva salida de la presentadora y también actriz puertorriqueña, famosa por participar en varias telenovelas, Adamari López, del reconocido programa matutino de la televisión internacional, de Telemundo, donde compartió set con sus colegas Frederik Oldenburg, Chiky Bombom, Andrea Meza y Daniel Arenas.

Adamari López, quien quedó como blanco de comentarios en redes sociales por el beso que se dio con Daniel Arenas en televisión meses atrás, nunca apareció en el set con sus colegas durante la emisión de ese programa, pero sí tuvo un espacio al final, sincerándose sobre lo que pasaría a futuro con su trabajo en Hoy Día.

Adamari López - Foto: Instagram: @Adamarilópez

De hecho, la misma puertorriqueña fue la encargada de comentar qué ocurría y por qué no estaría más presente en el programa: “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no los acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años. Sin embargo, no todo lo que hemos vivido y disfrutado en esta jornada como conductora termina”, dijo en el video, donde habló a la cámara y se mostró emocionada.

López apuntó que estaba preparada para nuevas cosas, por lo que conserva todo lo bonito y positivo que adquirió en su carrera como presentadora. En las palabras que brindó fue clara en que se despedía con cariño y amor, llevando una huella en su corazón.

Foto: Instagram @adamarilopez - Foto: Foto: Instagram @adamarilopez

“La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tal y como es la llegada de mi adorada princesa, a quien ustedes y yo hemos visto crecer. Agradezco infinitamente a todas las personas que me dieron la oportunidad de desarrollarme como profesional (…) A todos siempre los llevaré en el corazón. Estoy segura de que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar”, comentó en el clip.

Pues bien, después de conocerse la noticia, el programa quiso hacer una conmemoración a la salida de Adamari, por lo que sus excompañeros de set dedicaron unos minutos para agradecer el trabajo brindado por la colega y lo que fue su trayectoria en el matutino desde su llegada, en julio de 2012.

Presentadores del matutino 'Hoy Día'. - Foto: Instagram: Hoy día

Allí, el programa le hizo un video reconociendo la ardua y extensa trayectoria dentro de Hoy Día, a lo largo de los 11 años, donde no solo compartió a nivel profesional, sino también vivió grandes experiencias personales con el público y con quienes compartió el set.

Luego de eso, los presentadores que compartieron programa con la puertorriqueña, entre ellos Frederik Oldenburg, Chiky Bombom, Andrea Meza y Daniel Arenas, decidieron dedicarle unas emotivas palabras de cariño y agradecimiento; el que más resaltó fue el colombiano, quien se unión hace poco más de tres meses al matutino, aprovechó para enviarle un mensaje, resaltando a la mujer y recordándole el cariño que le tiene.

“Ada, te queremos mucho, te vamos a extrañar. Todo pasa por algo y para algo, gracias por tu generosidad”, dijo el también actor.

Cabe recordar que el santandereano incursionó como presentador y debutó el pasado 25 de enero de 2023 en el programa Hoy día, marcando su trayectoria profesional dentro de la televisión y estando desligado completamente de la actuación. Para ese momento, el colombiano aseguró que estaba muy feliz con la puerta que se le abrió, pese a los cambios que tuvo que acceder y adaptar a su realidad.