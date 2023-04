Presentadora que vivió particular momento con Daniel Arenas en TV cerró importante etapa en su vida

Hoy día es un programa matutino de la televisión internacional. Se le reconoce por la amplia gama de detalles que les ofrece a los televidentes y a la diversidad de temas que se presentan. El formato conquistó con los rostros que lo integraron, como fue el caso de Frederik Oldenburg, Chiky Bombom, Andrea Meza, Daniel Arenas y Adamari López.

Cada uno de los presentadores le dio su toque al formato televisivo, llenándose de elogios y aplausos de los seguidores. Pese a cambios que se dieron, el cariño de los espectadores se mantuvo y recibió todo tipo de apoyo para los planes a futuro en el equipo.

De hecho, recientemente, los televidentes quedaron sin palabras al conocer una inesperada y sorpresiva noticia durante la emisión del 7 de abril de 2023, la cual estaba relacionada con Adamari López. Los conductores llegaron al set sin su compañera, despertando curiosidad en más de uno.

Ante la ausencia de la presentadora, Frederik Oldenburg tomó la palabra y mencionó que la puertorriqueña sería la encargada de comentar qué ocurría y por qué no estuvo presente en el reciente programa.

“Como ustedes observaron, entramos por esa puerta como todos los días, con la misma alegría, con la misma emoción. Hay una ausencia, con nosotros no está nuestra querida Adamari López, nuestra querida Ada. Más adelante ella misma nos va a explicar el porqué de esta ausencia”, dijo el actual novio de Carmen Villalobos.

Adamari López, quien quedó como blanco de comentarios en redes sociales por el beso que se dio con Daniel Arenas en televisión meses atrás, nunca apareció en el set con sus colegas, pero sí tuvo un espacio al finalizar la emisión, sincerándose sobre lo que pasaría a futuro con su trabajo en Hoy Día.

La actriz anunció su salida del matutino internacional, asegurando que había sido una decisión en conjunto. La latina afirmó que estaba muy agradecida por las oportunidades que le dio Telemundo, cerrando un capítulo en la que fue su casa por más de diez años.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no los acompañaré cada mañana en Hoy día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos diez años. Sin embargo, no todo lo que hemos vivido y disfrutado en esta jornada como conductora termina”, dijo en el video, donde habló a la cámara y se mostró emocionada.

López apuntó que estaba preparada para nuevas cosas, por lo que conserva todo lo bonito y positivo que adquirió en su carrera como presentadora. En las palabras que brindó fue clara en que se despedía con cariño y amor, llevando una huella en su corazón.

“La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tal y como es la llegada de mi adorada princesa, a quien ustedes y yo hemos visto crecer. Agradezco infinitamente a todas las personas que me dieron la oportunidad de desarrollarme como profesional (…) A todos siempre los llevaré en el corazón. Estoy segura de que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar”, comentó en el clip.

Por último, la puertorriqueña enfatizó en que seguiría trabajando y ofreciendo lo mejor de ella, con tal de abrir las puertas de su vida y brindarles la mejor información de los medios.

“Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y trabajar, ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias, los quiero mucho”, agregó.