“Dejen de criticar, vivan sus vidas”: Johanna Fadul no se guardó nada y se despachó contra sus haters

Johanna Fadul es una de las actrices colombianas más reconocidas del país. Pese a que debutó en 2003 en la producción de “Padres e hijos”, ese reconocimiento especialmente por el papel antagónico que hizo en la novela “Sin senos sí hay paraíso”.

Esta colombiana también ha estado como participante en programas como “Exatlón Colombia”, “¿Quién es la máscara?”, y “También Caerás”. Entre las nominaciones que ha tenido se resaltan los Premios TV y Novelas pues logró estar en la lista de 2017 y 2018 como mejor actriz villana de serie por la primera y segunda temporada de “Sin senos sí hay paraíso”.

Foto: Instagram @johannafadul - Foto: Foto: Instagram @johannafadul

Igualmente, se ha logrado posicionar como modelo, por lo que se ha convertido en la imagen y embajadora de varias marcas nacionales e internacionales. Fadul cuando puede presume su cuerpo, sus curvas y cada uno de sus atributos físicos. Es bastante disciplinada con la dieta y la actividad física, por lo que tiene un cuerpo envidiable o eso se creía, pues de un tiempo para acá, los internautas han empezado a llenarla de críticas por medio de comentarios en sus fotos o en su bandeja de mensajes.

La mayoría los mensajes negativos son porque de la nada ha ido bajando de peso, a tal punto de que sus piernas, que eran una de las partes de su cuerpo más envidiada, están bastante “flacas” y otros aseguran que se le alcanzan a ver los huesos en ciertas partes.

Johanna Fadul en bikini - Foto: Instagram @johannafadul

Al parecer hasta para las famosas hay un límite de señalamientos y Fadul le hizo saber a todos que tiene el suyo. Este martes, la también modelo publicó una historia en su cuenta de Instagram para defenderse. Cabe mencionar que su tono fue bastante sarcástico y de molestia.

“Oigan, ustedes, los amantes de la crítica ‘¿Qué pasó con el cuerpo? Que no sé qué, que estaba mejor un día, que estaba mejor el otro, vean, esta soy yo, les guste, no les guste, bonita, no bonita, aquí, tun, tan, tin, tin, o sea… ¡Dejen de criticaaaar! No sean tan intensos, vivan sus vidas, sean felices […] y vea… con gordo, con gordo. Que qué pasó, vea esto pasó, esto pasó, seguramente era el vestido de baño, no sé, alguna vaina”, fueron las contundentes palabras con las que la actriz le dio un “tatequieto” a más de una persona que se encarga de señalarla y opinar de su cuerpo sin ella pedirlo.

Cabe resaltar que la actriz estaba molesta puesto que no es posible tener a todo el mundo contento y hace tan solo unas semanas estaba recibiendo elogios por dejarse ver en vestido de baño. “Chiqui #BomBom”, escribió como pie de foto en su carrete de instantáneas.

Como era de suponerse, al aparecer en bikini, la bogotana se robó las miradas de los cibernautas quienes no dudaron en resaltar su belleza natural y la figura corporal que tiene, fruto del entrenamiento y ejercicio que ella suele realizar; de hecho, comparte parte de su rutina con los seguidores.

La actriz muestra a diario que entrena muy juiciosa - Foto: @johannafadul

Una usuaria recalcó que Johanna presume su cuerpo, pues detrás de ello hay mucho esfuerzo: “Detrás de ese cuerpo perfecto cuánta dedicación, esfuerzo, sacrificio, buena alimentación y ejercicio hay. Es de admirar, tiene lo que construye 👏”.

Por otro lado, hubo quienes comentaron más mensajes, como: “Qué hermosa piel tienes”; “Uff que bizcocho, se nota la belleza colombiana”; “Hermosa, saludos de Villavicencio”; “Mucho Sol pa’ ese bombom 🔥 😍”; “Diosito si no es mucho pedir quiero el abdomen así”; “Pero hay niveles de niveles”, son un par de puntos de vista que se pudieron leer en el perfil oficial de la artista y famosa colombiana.