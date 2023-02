El drástico cambio de Tania Robledo, actriz de ‘Padres e hijos’, y exparticipante de ‘La isla de los famosos’

La exparticipante de La isla de los famosos que hasta hace poco tuvo que abandonar la competencia se ganó el corazón de los colombianos después de su participación en la exitosa producción de Padres e hijos. Sin embargo, a una corta edad y en busca de mejores oportunidades, esta mujer de 48 años se radicó en México y a partir de ese momento, se inclinó más a participar en películas con contenido erótico.

El cambio de la actriz con el paso de los años

Después de haberse “desaparecido” por tanto tiempo, más de un televidente del Canal RCN quedó sorprendido por su participación en Survivor donde lamentablemente no duró mucho tiempo y era señalada como una de las “más débiles”.

Tania Robledo actualmente tiene 48 años - Foto: Cortesía Canal RCN

¿Cómo fue la salida de Tania Robledo de ‘La isla de los famosos’?

En el último episodio emitido de este lunes, fue evidente que la convivencia en el equipo de la actriz era bastante complicada, pues se presenció una de las discusiones más elevadas hasta el momento, esta vez protagonizada con su partner de equipo, Lina Real.

“Yo hago lo que puedo, ¿Si me entiendes? Aquí nadie es más que nadie hay que aclarar ante las cámaras, nadie es más que nadie por ser más fuerte”, fue el comentario de la actriz que terminó en discusión.

Sin embargo, la atleta y fisiculturista se lo tomó personal y expresó: “Ay a mí no me esté tirando con lo de fuerte que ya me tiene hasta la mier**… ya está, yo no te estoy diciendo nada, ni siquiera estoy hablando, aquí nadie es más que nadie, aquí todos estamos trabajando, si usted no trabaja eso es problema suyo”.

Canal RCN - Foto: Canal RCN

Lo que nadie se esperaba es que en medio de la discusión, Robledo se cayera y se lesionara uno de sus brazos, quedando fuera de la competencia. Algo que no sorprendió a los televidentes es que después de su salida, sus compañeros se sintieron felices y aliviados, y así se lo hicieron saber a Tatán Mejía y a todos los espectadores del programa.

Posterior a su salida, la actriz tuvo un espacio como es usual para los eliminados del reality en el programa matutino de Buen día Colombia, en el que habló sobre lo sucedido y expresó su inconformidad con la actitud de varios de sus compañeros de equipo, quienes al parecer la defraudaron.

“Muchos sentimientos encontrados, después de ver estos capítulos, asqueada de la condición humana, de lo mezquino que puede llegar a ser el ser humano. Burlarse de una desgracia como partirme una mano, que no es cualquier cosa, mi mano derecha. Gracias a Dios, aquí estamos. Por toda mi tribu, exceptuando a Juan Palau, me pude dar cuenta que es alguien más generoso, pero por todos. Son muy malos y crueles. Increíble”, expresó la actriz en tono decepcionante.

Haydée Ramírez, actriz de ‘padres e hijos’, habla de la muerte de su hijo por problemas de adicción

Haydée Ramírez es una reconocida actriz colombiana, que formó parte del elenco del programa Padres e hijos, así como de las producciones Amor y vivir, Café con aroma de mujer, Azúcar, entre otras, las cuales la catapultaron en la cima de la televisión colombiana.

No obstante, la famosa interpreté, años atrás, tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles en su faceta como madre, ya que su hijo falleció por adicciones, específicamente en las drogas y alcohol.

Haydée ha confirmado en varias oportunidades que la muerte de su hijo Gustavo, la cual sucedió el 17 de noviembre de 2018 y la tuvo en terapia constante debido a la depresión que padeció a partir de esa fecha.

Haydée Ramírez, actriz colombiana. - Foto: Instagram @haydeerm

Asimismo, en una entrevista para el programa La Red, la actriz se volvió a referir sobre el tema, dando detalles de trágico momento. “Él comenzó a mezclar alcohol, drogas y eso hizo que no fuera un cuadro de ansiedad y depresión, sino un cuadro de adicción”, manifestó en primera instancia.

La actriz confirmó que Gustavo estaba dispuesto a someterse a un tratamiento, razón por la cual ambos decidieron pasar un tiempo en familia alejados de la ciudad. “Pasamos un mes fantástico. Cuando él se sintió bien, siguió trabajando”, indicó.

Sin embargo, Haydée confirmó que un día recayó y lo tuvo que trasladar de urgencias a una clínica, en donde falleció, según ella, “absolutamente intoxicado”.

Además, manifestó que en proceso de terapia logró hablar con su hijo en un encuentro guiado por médium. “En ese momento de desesperación, en medio de la negación, incertidumbre y sorpresa, hablé con él durante una hora que duró la sesión sobre cosas muy particulares que solo él y yo sabíamos”, aseveró.

Haydée Ramírez manifestó que ahora ve la vida desde otra perspectiva - Foto: Pantallazo 'Se dice de mi' de Caracol Televisión

De igual manera, aseguró que la manera de afrontar la pérdida de su hijo fue por un grupo de apoyo de padres, los cuales también perdieron a sus hijos, motivo por el cual ahora ayuda a las familias que tienen que afrontar este difícil momento.

Finalmente, la actriz le envió un mensaje a los amigos de las personas que está viviendo el duelo, esto con el propósito para que estén en los momentos difíciles.

“Si se tiene a una persona que te acompañe, esté pendiente de ti, eso realmente ayuda porque uno en esos momentos está en ‘shock’. Hablar ayuda, el discurso es sanador”, puntualizó.