Tania Robledo arremetió contra sus excompañeros de ‘La isla de los famosos’; no los bajó de “psicópatas y narcisistas”

Tania Robledo conformó el grupo de Survivor en La isla de los famosos 2023, buscando destacar y avanzar en la compleja competencia. La actriz, desde el primer capítulo, llamó la atención al liderar una de las tribus que arrancarían en el juego.

Tania Robledo llamó la atención de los televidentes con su participación. - Foto: Instagram @survivorlaisla

Pese a que fue considerada como la más débil, la artista seleccionó distintos rostros que vio como potenciales participantes, conformando un equipo fuerte y sólido. Cada uno puso su toque en las pruebas, demostrando el desempeño físico que tenían.

Sin embargo, esto no significó que todo fuera color de rosa, ya que Tania Robledo comenzó a tener conflictos con sus compañeros de la tribu Koi. La convivencia se tornó complicada, al punto de que hubo insultos y groserías entre los concursantes que habitaban este espacio.

Tania Robledo - Foto: twitter tropiBogota

No obstante, Tania Robledo vivió un fuerte accidente y terminó sufriendo una grave lesión en su mano, retirándose definitivamente de la competencia. Una vez salió del juego, la reconocida artista se dio cuenta de la reacción de sus excompañeros, quienes mostraron alivio y celebraron su ausencia.

En entrevista con el programa matutino Buen día, Colombia, la actriz se despachó y arremetió contra los integrantes de su tribu, ya que no podía creer “la condición humana” que había en esta clase de juegos. La colombiana enfatizó en las burlas que recibió y los comentarios que apreció de quienes se aliviaron por su salida de La isla de los famosos.

“Muchos sentimientos encontrados, después de ver estos capítulos, asqueada de la condición humana, de lo mezquino que puede ser el ser humano, de lo cruel. Burlarse de una desgracia, como partirme una mano, que no es cualquier cosa mi mano derecha”, dijo en el programa.

Canal RCN - Foto: Canal RCN

De igual manera, Robledo aseguró que estas palabras eran en contra de todos sus excompañeros, exceptuando a Juan Palau, quien se portó bien con ella y fue mucho más generoso.

“Por toda mi tribu, exceptuando a Juan Palau, que es alguien más generoso. Pero todos son muy malos y muy crueles. Personas sin valores, sin humanidad, muy crueles, muy mezquinos. Pero de eso se trata este juego”, mencionó a lo que agregó: “Sentía la mala energía, tanto es así que, me caí y me rompí la mano, pero no tanto”.

Por último, la artista señaló que una de las peores decisiones que tomó fue elegir a sus compañeros por fuerza y físico, en lugar de medir los egos y las actitudes que se generarían. La colombiana enfatizó en que veía muy peligroso todo el tema de la gente espiritual, ya que terminaban siendo “narcisistas y psicópatas”.

“Tomé pésimas decisiones, porque escogí a los más fuertes, pero con los peores egos. Escogí a un par de narcisistas, psicópatas. Es muy peligrosa esta nueva ‘onda’ de esta gente espiritual y estos ‘gurús’, ‘senséis’, ‘coach’. Ese ego espiritual es el peor, porque de espiritual no vi nada, muy mezquinos. Diciendo: ‘Qué bueno que ya se fue, para que comamos más gallina’”, puntualizó en la charla.

Tania Robledo cerró todo el tema manifestando lo “asqueada” que estaba con este tipo de condiciones humanadas”, ya que no estaba de acuerdo con los comportamientos que reflejaron sus colegas. Pese a que ya salió del reality, sí puntualizó en que jamás imaginó que le tuvieran malas energías y se fueran a alegrar por lo que le ocurrió.

Tania Robledo actualmente tiene 48 años. - Foto: Cortesía Canal RCN

La actriz se suma a otros competidores que ya salieron del juego, entre los que están Mateo Carvajal y Manuela Gómez, quienes decidieron renunciar a la experiencia por los líos internos, físicos y mentales que estaban atravesando en los primeros días.