El día que Shakira reveló y explicó por qué no se quiso casar nunca con Piqué

Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en una de las exparejas más famosas de los últimos años, debido al vínculo que construyeron desde que se conocieron en el Mundial Sudáfrica 2010. A pesar de que todo parecía ir de forma estable en la relación, los caminos de ambos cambiaron y terminaron situados en el centro de críticas y comentarios.

Shakira y Piqué duraron más de 10 años de relación. - Foto: Getty Images

Una vez se separaron de forma oficial, en junio de 2022, las miradas de los curiosos se posaron en el exfutbolista y la nueva relación amorosa que sostiene en la actualidad con Clara Chía Martí, una joven de 23 años que se vio asechada por la prensa y los fans de la colombiana. Esta unión desató alboroto en la prensa española, despertando rumores sobre una posible boda de los dos españoles, la cual se realizaría a principios de febrero.

Aunque no se confirmó esta información todavía, varios usuarios de las plataformas digitales recordaron una vieja entrevista que dio Shakira en compañía de Piqué al medio 60 Minutes, donde revelaron detalles del noviazgo que llevaban. La cantante aprovechó y resolvió algunas dudas, entre las que estaba el por qué no habían llegado al altar.

Gerard Piqué y Shakira se conocieron en el Mundial de 2010. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el diálogo con el programa en 2020, el entrevistador se interesó en saber por qué los dos famosos no se habían casado hasta aquel entonces. La barranquillera fue quien tomó la palabra y enfatizó en que le tenía mucho miedo a esta clase de compromiso por distintas razones.

Shakira puntualizó en que no quería que Gerard Piqué la viera como su esposa y tampoco que la encasillara en ese papel, por lo que prefería que todo se mantuviera en un jugueteo y un noviazgo sólido.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, mencionó en el clip, donde se detalló cómo el deportista la observaba muy concentrado.

Esta entrevista surgió con motivo de la promoción de Shakira como una de las artistas del Super Bowl 2020, el cual se realizó el 2 de febrero, precisamente el día de su cumpleaños.

La cantante colombiana Shakira se presentó durante el espectáculo de medio tiempo del Pepsi Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium el 02 de febrero de 2020 en Miami, Florida. (Foto de Tom Pennington / Getty Images) - Foto: Getty Images

Revelaron la razón por la que la madre de Piqué habría callado a Shakira en video que se hizo viral

De acuerdo con lo que se mencionó en las plataformas digitales, Montserrat Bernabéu y Shakira asistieron a la gala de Festa de l’Esport Catalá, la cual se llevó a cabo en Barcelona en 2017. En esta cita deportiva se premiaría a Piqué como el Mejor deportista del año.

Gerard Pique y Shakira en la 'Festa De Esport Catala 2016 Awards', la cual se llevó a cabo en Barcelona. - Foto: WireImage

Al conocerse las imágenes completas de lo sucedido, los fans lograron observar que Shakira iba junto al deportista, mientras los paparazis trataban de capturar fotos y videos de la presencia de ambos. La colombiana llevaba puesto un vestido brillante, sin sostén, y unos botines negros, mientras su pelo lo recogió de una forma despreocupada y relajada.

Lo que despertó opiniones fue el comportamiento de la madre del exfutbolista, quien se mostró incómoda y detallista con los movimientos que hacía la barranquillera. La española la miraba detenidamente, mientras le decía algo a Piqué, quien nunca se inmutó por defender a su expareja.

La médica frenó a Shakira en una puerta, donde comenzó a hablar con ella y ahí fue cuando optó, con un gesto de seriedad, en ponerle el dedo en la boca para que se callara. Todo parece indicar que esta reacción fue porque su hijo estaba molesto al ver el atuendo de la cantante en el evento.

Según comentó el portal El sol de Puebla, a Piqué nunca le gustó que su pareja sentimental llevara prendas pequeñas, cortas o que mostraran, al igual que no se sentía cómodo cuando ella bailaba de forma “provocativa”. El espacio mencionó que el español no disfrutaba que su compañera hiciera coreografías con otros hombres, limitándola de cierto modo.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

“Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta”, afirmó el portal, puntualizando en la reacción de Bernabéu al ver a la colombiana caminando junto a su hijo.

En el clip se detalló que Bernabéu cambió su expresión una vez se acercó alguien externo a saludar a Shakira. La barranquillera le habría intentado explicar algo a la médica, pero ella prefirió que guardara silencio.