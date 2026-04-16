‘The Boys’: qué es el V-1, qué personajes lo tienen y por qué es importante en el final de la serie

The Boys, la irreverente sátira superheroica de Prime Video que desmonta el mundo de los superhéroes corruptos, ya anuncia su gran cierre. Creada por Eric Kripke y basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, esta serie ha revolucionado el género con su humor negro, violencia gráfica y crítica al capitalismo salvaje.

La quinta y última temporada se estrenó el 8 de abril de 2026 con los episodios 1 y 2, y continuará con un lanzamiento semanal hasta el 20 de mayo. En un mundo dominado por Homelander, Hughie, MM y Frenchie están presos en “Campos de Libertad”; Annie resiste, Kimiko está desaparecida y Butcher reaparece con un virus definitivo contra los superhéroes.

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Estrenada el 26 de julio de 2019, la primera temporada acumuló 9,2 millones de visualizaciones globales en su primera semana, un récord para Prime Video, y un 94 % en Rotten Tomatoes.

Desde entonces, el éxito ha sido rotundo. La segunda temporada alcanzó 14,8 millones de vistas en siete días, un 60 % más que la anterior, y 25 millones en un mes, lo que la catapultó a los primeros lugares del streaming.

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La última y quinta temporada de 'The Boys' fue estrenada el 8 de abril y se estrenará un capítulo cada semana hasta el 20 de mayo. Foto: Jasper Savage/Prime Video

La tercera entrega elevó la apuesta con la rivalidad Homelander-Butcher y el escándalo de Herogasm, logrando 18,7 millones de vistas en su estreno y totalizando 88 millones en 17 días, el mayor debut de Prime Video hasta entonces.

La cuarta temporada rompió todas las expectativas con 21.5 millones de vistas globales en 24 horas, superando a The Rings of Power, y 55 millones de horas vistas en la primera semana.

La última y quinta temporada de 'The Boys' fue estrenada el 8 de abril y se estrenará un capítulo cada semana hasta el 20 de mayo. Foto: Jasper Savage/Prime Video

¿Qué es el V-1?

En el universo de The Boys, el ‘Compuesto V’ es el secreto detrás de los poderes de algunos superhéroes. Fue creado por el científico fascista Frederick Vought en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. El V-1, en su versión original, fue probado en soldados y civiles y era 10 veces más potente que el V moderno, otorgaba poderes inmensos e inmortalidad, pero era inestable y mataba a la mayoría de los sujetos.

Vought lo descartó en favor de una fórmula refinada, que se inyecta en bebés para crear héroes como Starlight, A-Train o Deep.

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La última y quinta temporada de 'The Boys' fue estrenada el 8 de abril y se estrenará un capítulo cada semana hasta el 20 de mayo. Foto: Jasper Savage/Prime Video

Soldier Boy, Stormfront, Bombsight, Torpedo y Private Angel son algunos de los héroes que han usado el compuesto en la serie. La importancia del V-1 en la última temporada radica en que Homelander lo busca para volverse invencible e inmortal; sin embargo, la inestabilidad del compuesto podría matarlo, acabando así con uno de los antihéroes más odiados y crueles de la serie.