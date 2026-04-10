Llegó a Prime Video la adaptación de una de las mejores novelas en español; solo tiene 8 capítulos

El universo de Isabel Allende llegará a Prime Video con la adaptación de su novela La casa de los espíritus, una auténtica joya literaria que promete cautivar a nuevas generaciones en formato televisivo.

Publicada en 1982, La casa de los espíritus marcó el debut internacional de Isabel Allende, una saga familiar que se desarrolla en un Chile ficticio pero profundamente arraigado en la realidad histórica del siglo XX.

La trama sigue a la familia Trueba a lo largo de tres generaciones: desde Esteban Trueba, un patriarca conservador y machista que asciende desde la pobreza rural hasta convertirse en senador, hasta su esposa Clara, una mujer con poderes clarividentes que desafía las normas sociales con su independencia espiritual.

‘La casa de los espíritus’, de Isabel Allende, se convertirá en serie: estos son los actores que harán parte, incluido un famoso colombiano

La casa de los espíritus de Isabel Allende se convertirá en serie, estos son los actores que harán parte, incluido un colombiano Foto: Lori Barra / Cortesía PRH

La novela entrelaza amor, traición, violencia política, culminando en un golpe de Estado inspirado en el de 1973, y realismo mágico, con elementos fantásticos como espíritus y profecías que evocan a García Márquez, pero con la voz única de Allende, centrada en las mujeres y la memoria colectiva latinoamericana.

Con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, traducida a más de 40 idiomas, La casa de los espíritus se convirtió en un fenómeno editorial que catapultó a Allende al olimpo de la literatura hispanoamericana.

Prime Video estrena esta versión en 8 capítulos de una hora cada uno, fiel al espíritu de la novela pero expandida para explorar los claroscuros de los personajes con profundidad televisiva.

‘La casa de los espíritus’, basada en la obra de Isabel Allende, fija fecha de estreno en Prime Video

Prime Video estrenará en abril La Casa de los Espíritus, la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende. Foto: Prime Video

Dirigida por Rodrigo Grau y con guion de Javier Olivares, conocido por El Ministerio del Tiempo, la serie recrea un Chile imaginario con paisajes andinos y haciendas coloniales que evocan el realismo mágico. Los productores, como Pablo Cruz de Mandalory Entertainment, han enfatizado el enfoque en la diversidad cultural latina, incorporando acentos neutros y un elenco mixto para llegar a audiencias globales.

Número uno en Prime Video: ‘Crime Scene Investigation’, la serie de la forense que inspiró a CSI

Prime Video estrenará en abril La Casa de los Espíritus, la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende. Foto: Prime Video

La Casa de los Espíritus está protagonizada por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

El reparto también incluye a Fernanda Castillo como Férula, Aline Kuppenheim como Nivea del Valle, Eduard Fernández como Severo del Valle, Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca, Rochi Hernández como Alba, Juan Pablo Raba como Tío Marcos, Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, entre otros.

Prime Video estrenará en abril La Casa de los Espíritus, la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende. Foto: Prime Video

La serie se estrenará el 29 de abril con tres episodios, seguidos de nuevos episodios semanales hasta el gran final el 13 de mayo, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.