‘La casa de los espíritus’, de Isabel Allende, se convertirá en serie: estos son los actores que harán parte, incluido un famoso colombiano

Prime Video anunció la adaptación a una serie original basada en la emblemática novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, una obra literaria que ha marcado a generaciones con más de 70 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Esta adaptación de ocho episodios promete traer a la pantalla una saga familiar llena de pasiones, secretos y cambios sociales, con un elenco estelar encabezado por Alfonso Herrera y Nicole Wallace, en los papeles principales de Esteban Trueba y Clara del Valle, respectivamente.

María Isabel Figueroa, head of Prime Video Emerging Latin America, conversó con SEMANA sobre la importancia de esta producción que llegará a más de 240 países y territorios, y señaló: “Estamos muy orgullosos de traer una historia tan rica y emblemática de la literatura latinoamericana, que ha trascendido generaciones y fronteras”.

Para Amazon, la serie representa una apuesta firme por contenidos de alta calidad que reflejen la identidad y talento latinoamericano, tanto delante como detrás de cámaras.

Una de las primeras imágenes de 'La Casa de los Espíritus', una serie de ocho episodios basada en el exitoso libro homónimo de Isabel Allende. Con más de 70 millones de copias vendidas, la novela es considerada una de las más importantes del siglo XX, y tuvo una previa adaptación cinematográfica en 1993. | Foto: Prime Video

La serie, que fue filmada íntegramente en Chile y se desarrolla en un país latinoamericano ficticio, narra la épica historia de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, abordando temas como el poder, la memoria, y la espiritualidad.

“La Casa de los Espíritus es una saga magnífica que nos permite explorar la complejidad de las relaciones familiares en el contexto de profundas transformaciones sociales. La producción cuenta con un equipo creativo excepcional”, sostuvo Figueroa.

Además de Herrera y Wallace, la serie incluirá a grandes actores Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Maribel Verdú, y Antonia Zegers, entre otros, que darán vida a los personajes del clásico literario.

“Con Alfonso Herrera y Nicole Wallace, en los roles protagónicos, y el apoyo de figuras clave de la industria como Eva Longoria, en la producción ejecutiva, esta serie tiene un enorme potencial para resonar con audiencias de todo el mundo”, añadió la ejecutiva.

Sobre la cuota colombiana en la producción, SEMANA conoció que el actor Juan Pablo Raba interpretará el personaje del querido tío Marcos.

Juan Pablo Raba Actor | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Además, Prime Video cuenta con el respaldo de la productora chilena Fábula, ganadora del Oscar por Una mujer fantástica, y FilmNation, conocida por producciones premiadas como Promising Young Woman.

Figueroa destacó que “este proyecto refleja el compromiso de Amazon por elevar la producción audiovisual latinoamericana al nivel más alto, apostando por historias que mezclan calidad, autenticidad cultural y relatos universales”.

"La familia Del Valle se parece a la familia de mi abuela, que inspiró el personaje de Clara en mi primera novela": Isabel Allende | Foto: Penguin Random HOuse

La Casa de los Espíritus une la literatura y el audiovisual en una narrativa que combina realismo mágico con la historia social latinoamericana, y se suma a la creciente lista de producciones originales de Prime Video en la región que buscan enriquecer la oferta con contenidos culturales relevantes, junto a éxitos colombianos como Betty, la fea: la historia continúa y otros títulos que han cautivado al público.