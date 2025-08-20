Se confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de Fallout, la aclamada serie de Prime Video

Prime Video anunció el estreno de la segunda temporada de su aclamada y exitosa serie global, Fallout. El primer adelanto se presentó en medio de GamesCom, el evento de videojuegos más grande del mundo.

Esta serie, que ha sido todo un éxito a nivel mundial, llegará a la plataforma de streaming el próximo 17 de diciembre de 2025 y contará con ocho capítulos que se lanzarán cada semana hasta el 4 de febrero de 2026.

De acuerdo con Prime Video, la primera temporada de Fallout ha recolectado hasta la fecha al menos 100 millones de espectadores, por lo que la posiciona dentro de los tres títulos más vistos de la plataforma.

La secuela de esta serie se basa en los acontecimientos ocurridos en su primera temporada, por lo que se convierte en un viaje a través del yermo (wasteland) de Mojave hasta llegar a la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

Esta serie ha sido todo un éxito a nivel mundial. | Foto: Prime Video

Esta serie es una producción de Kilter Films que además cuenta con productores ejecutivos como Jonathan Nolan y Lisa Joy. También hace parte Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, quienes son creadores, showrunners y productores ejecutivos.

Por su parte, Jonathan Nolan, Robertson-Dworet y los protagonistas de la Fallout, Ella Purnell y Aaron Moten, compartieron inéditos detalles frente a miles de espectadores que estaban participando en GamesCom.

En medio de la presentación, anunciaron a un nuevo integrante del elenco que aparecerá en la segunda temporada, el cual se trata de Justin Theroux como Robert House. Además, mostraron a Deathclaw, uno de los depredadores más aterradores del universo Fallout.

Esta es una serie basada en la icónica saga de videojuegos que narra la historia doscientos años después del apocalipsis, donde los ciudadanos que habitan en refugios nucleares están obligados a regresar a infierno radiactivo de sus antepasados, pero el hecho se remarca cuando descubren un asombroso universo.