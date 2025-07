Juan Pablo Raba, protagonista de Delirio, habló con SEMANA sobre la serie: “Todavía hay resistencia para hablar de salud mental”

Delirio, la aclamada novela de Laura Restrepo llegó a Netflix. La serie de ocho episodios que se estrenó el 18 de julio cuenta la historia de Fernando Aguilar, un profesor universitario que regresa de un viaje junto a sus hijos para descubrir que su esposa, Agustina Londoño, interpretada por Estefanía Piñeres, está sumida en una crisis de delirio. Juan Pablo Raba da vida a Fernando en esta producción que aborda temas como el amor, la locura y el ambiente turbulento marcado por el narcotráfico y la violencia de la época.

La serie también reúne un elenco destacado, con nombres como Paola Turbay, Juan Pablo Urrego, Salvador del Solar y Cristina Campuzano, quienes aportan solidez a una trama cargada de emociones y complejidad.

Bajo la dirección de Julio Jorquera y Rafael Martínez, y con guion y producción liderados por Verónica Triana y Andrés Burgos, la adaptación busca capturar la atmósfera oscura y nostálgica de la novela original. SEMANA conversó con Raba sobre su papel y también sobre temas fundamentales que toca la novela: la salud mental.

SEMANA: Desde el anuncio de la adaptación de la novela a una serie, ¿tuvo la oportunidad de reunirse con Laura Restrepo?

Juan Pablo Raba: No, ¿sabes que no? Yo soy muy fan del libro y soy muy fan de Laura. Leí el libro cuando salió hace 20 años y hace 20 años ya, pues quedó grabado en mí, es uno de esos libros que se quedan con uno siempre. Cuando me hablaron de la posibilidad de hacerlo dije: Sí, olvídate completamente del otro proyecto que estaba haciendo. Yo quiero ser parte de esa historia porque este es uno de esos proyectos que nosotros llamamos unicornios. Son muy especiales, uno pasa mucho tiempo buscando proyectos así de especiales y este es uno de ellos.

SEMANA: ¿Qué es lo que más lo atravesó de Delirio?

J.P.R.: En su momento, cuando lo leí hace 20 años, claramente esa mirada tan particular sobre un acontecimiento histórico que nos atraviesa a todos y que es parte de nuestra herida, como lo es el narcotráfico y la historia en este país. La forma en la que ella logra casi convertirlo en una suerte de problema de clases, es realmente brillante y casi que poético.

Hoy en día, ya en esta segunda lectura, con lo ocupado que estoy con los temas de salud mental, ya lo veo desde otro enfoque. Pero es muy curioso porque igual se trata de una historia de época, estamos hablando de los 80, 90 y una pequeña línea temporal con un poquito más atrás. Pero si te das cuenta, el tabú que hay alrededor de las enfermedades mentales, esa forma que tienen los personajes de hacer de cuenta que no está pasando nada realmente… Desde el mismo Aguilar, que cree que de alguna forma un día Agustina ya se va a levantar y va a estar normal. Fíjate que hoy en día, aunque tenemos mucha más información, todavía nos cuesta ese trabajo. Las familias lo siguen escondiendo y sigue siendo un motivo de vergüenza. Qué increíble que tengamos problemáticas tan parecidas con ya tantos años de diferencia. Hemos mejorado, tenemos más información, sin duda, pero todavía hay una resistencia a hablar de los temas de salud mental. Entonces yo diría que hoy en día eso tal vez me afecta más en este momento particular de mi vida.

"Es necesario tener una presencia muy consciente para navegar por todas las cosas que pasan en este país, que a veces pueden llegar a ser terribles", Juan Pablo Raba, actor de la serie Delirio, de Netflix.

SEMANA: Su personaje, Fernando Aguilar, adopta un rol fundamental que es el de acompañar a Agustina. ¿Qué podríamos decir sobre cómo es acompañar a una persona que atraviesa un momento difícil de salud mental?

J.P.R.: Yo creo que Aguilar tiene algo, que es muy bonito, sobre todo si lo trasladamos a esa época. Aguilar es un hombre que, si lo ves desde afuera, pues claramente crece con un modelo de vida muy patriarcal, en donde él estudia, es un tipo muy académico, la casa, su esposa, sus hijos. Se enamora perdidamente de Agustina. Y fíjate que para un hombre de esa época hacer lo que hace Aguilar, que es literalmente casi que abandonar su vida para acompañarla a ella, es un gesto de amor muy grande. Si lo trasladamos a esa época, pues todavía más.

Sobre todo uno ve en Aguilar y ve sus circunstancias, y uno siempre dice “Él no tiene ninguna necesidad de estar metido ahí.” Y un tipo racional, de academia, dos y dos son cuatro, yo no tengo nada que hacer acá. Sin embargo, lo hace y se mete en el problema y llega un momento en que no puede vivir sin saber qué es lo que le pasó a esa Agustina y necesita averiguar, y se mete en las situaciones más incómodas para él, o sea, es capaz de salir completamente de su zona de confort para acompañar a esa persona.

Yo creo que si queremos acompañar a alguien con algún tipo de tema de salud mental, tenemos que entender que eso no se va a pasar de un día para otro. Tenemos que entender que eso simplemente no va a desaparecer, que es algo que vamos a tener que acompañar. Y de pronto hay cosas que tengamos que cambiar en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir para poder hacer ese acompañamiento. Si tú eres una persona sumamente organizada y resulta que estás con alguien que no puede ser organizado, pues de pronto te toca salirte un poquito de ese parámetro tan cuadrado que tienes para poder hacer el acompañamiento, ¿no? Es como ese gran ejercicio de empatía, y fíjate que creo que Aguilar, dentro de su propia incapacidad o su carencia de herramientas, pues termina encontrando el camino finalmente.

SEMANA: ¿Qué cree que puede pasar ahora que Delirio y todos los temas que aborda se vuelven a poner sobre el ojo público?

J.P.R.: Como lector que soy, me encantaría que la gente se enamore de la serie, pero que también vuelvan al libro. Yo creo que uno nunca debe anular al otro. El libro tiene una magia y universo muy particular y la serie tiene otro. Entonces, ojalá que la serie le cause mucha curiosidad a la gente para tratar de leer cómo fue ese universo original que diseñó Laura.

Yo creo que después de tener el valor de llevar a la pantalla Cien años de soledad, ahora sí que el cielo es el límite. Porque creo que Netflix demostró que se podía. Y se hizo acá en Colombia, con una participación prácticamente colombiana en su totalidad. Esto creo que no solamente abre puertas para la literatura colombiana, sino que abre puertas para la literatura hispanoamericana en general. Amo que estos sean los temas y las conversaciones que se están teniendo a nivel gerencial en las plataformas. También tuve la oportunidad de participar en otra plataforma, una gran novela latinoamericana, entonces a mí desde la parte artística me llena de alegría, me llena de esperanza porque creo que lo que se viene puede ser muy bonito y muy importante.

SEMANA: Hablemos de su gusto literario, ¿qué otros libros lo han atravesado como Delirio?

J.P.R.: Me acabo de leer uno que me partió en dos, que se llama Esta herida llena de peces de Lorena Salazar MaSuso, me pareció tremendo, una joya absoluta, o sea, es un libro demasiado importante. Hace más o menos un año y medio me enamoré de Murakami. Y llegué tarde a Murakami Y tengo un tema: es que cuando termino Murakami me cuesta agarrar otros autores, termino un libro de Murakami y regreso a otro Murakami. Tengo que terminar la bibliografía completa de Murakami para poder estar en paz, pero hay algo en él que me hace conectar profundamente con la vida, esa complejidad para relatar acontecimientos y momentos sumamente simples del día a día. Me conmueve profundamente. Entonces, sí, estoy un poco entregado ahí, pero prometo ya pronto terminar.

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con Estefanía Piñeres?

J.P.R.: Nosotros ya habíamos trabajado juntos en Distrito Salvaje, pero nuestras historias nunca se cruzaban. Curiosamente, yo ya estaba en el proyecto antes que ella, entonces casteamos juntos, yo estaba filmando una película en Cali y viajaba permanentemente para hacer esos castings, y el de ella fue el último y claramente, cuando hicimos el casting con ella, nos dimos cuenta de que habíamos encontrado a esa Agustina. Estábamos con otras dos actrices fenomenales, pero había algo que hacía que funcionara esa relación.

Es un placer trabajar con Estefanía porque, primero, ama los libros, ama la literatura. Entonces siempre iba a acercarse a ese personaje justamente desde ese amor literario que tiene. Había mucho respeto ahí. Entre los dos hubo un pacto de cercanía y es que, al igual que los personajes, nosotros como que decidimos sin decidirlo, que estábamos un poquito como solos frente al mundo y que nosotros éramos los responsables de crear esa relación, de que eso fuera creíble. Y si esa relación no era creíble, la historia no podía ser creíble.