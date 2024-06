Elianis Garrido se sinceró sobre su experiencia en ‘Protagonistas de novela’: “Cometí demasiados errores”

Este fue el último video que publicó Gustavo Lorgia; no pudo cumplir cita que tenía en junio

En este espacio, Elianis aceptó que cuando llegó a Protagonistas de novela cometió demasiados errores, independientemente de su expulsión, los cuales nunca ha tratado de ocultar, ya que no tiene ningún problema en reconocerlos, porque es consciente que era una persona completamente diferente a la que es ahora.

En medio de esta situación, aseguró que fue al casting del programa sin muchas expectativas, principalmente porque nunca había visto un reality y tampoco le gustaban, pero aún así se arriesgó, desafortunadamente en un momento de su vida en el que realmente no estaba preparada.

“No sabía manejar el tema del escarnio público, no tenía redes sociales, apenas Facebook, en el que tenía a mis amigos, mi familia”, precisó. Además, señaló que siempre ha sido amante de la poesía y sus publicaciones en Twitter eran algunos textos, “seguía a Borges y otros escritores más cero polémicos de 2000 personas”.

Garrido dejó muy claro por qué no se puede opinar sobre la apariencia de los demás. Foto: Instagram @elianisgarrido. | Foto: tomada de la cuenta de Instagram @elianisgarrido.

Debido a todo lo que vivió, después de su paso por el reality, la barranquillera afirmó que decidió enfocarse en aprender a moldear su carácter y determinar sus planes a futuro, si realmente quería seguir trabajando en los medios de comunicación, un proceso que aseguró no fue nada fácil.

“No me recibían en casting y yo quería actuar. Empiezo a estudiar (...) dos años después empiezo a presentar castings y la gente no me quería recibir porque venía de un reality”, contó.