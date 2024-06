Hunter Biden: la oscura historia de adicciones, fraudes y escándalos que tienen en jaque al hijo del presidente de Estados Unidos

Un jurado de Delaware no tuvo dudas de que el abogado y cabildero de 54 años, único hijo del mandatario estadounidense, era responsable. Dos cargos se relacionan con declaraciones falsas para adquirir un arma de fuego, pues según fiscales federales, el hijo del presidente estaba sumergido en una fuerte adicción al crack cuando compró el arma. El tercer cargo lo señala precisamente de posesión ilegal de ese revólver durante 11 días.

Precisamente, ese año los Biden vivirían la primera tragedia de sus vidas: mientras el padre estaba en Washington, en el apogeo de su campaña, su familia viajaba en su propio auto para comprar un árbol de Navidad. Pero todo acabó en dolor: un camión con remolque que transportaba maíz chocó contra la camioneta Chevrolet de la familia. Neilia y Naomi no sobrevivieron. Los hijos varones sufrieron heridas, pero llegaron con signos vitales a un hospital.

Hunter y Beau pasarían buena parte de su infancia en el Senado, sentados en el regazo de Joe, o jugando en las oficinas de otros congresistas, como Hunter contó a The New Yorker. Movido por esa influencia, quiso convertirse en abogado como su padre, pero no se destacó por ser un alumno aplicado. Primero obtuvo un título en Historia de la Universidad Georgetown. Luego, se unió al Cuerpo de Voluntarios Jesuita de Oregón, donde conoció a Kathleen Buhle, con quien se casó a los pocos meses y tuvo tres hijas.