Joe Biden reacciona a la condena de su hijo Hunter: “Soy el presidente, pero también soy padre”

Culpable

| Foto: Archivo Particular

"Es un libro muy personal sobre ser un padre y ser un hijo... nos recuerda que la sobriedad es frágil" | Foto: Archivo Particular

Adicción a las drogas

Hunter, un abogado formado en Yale y lobista convertido en artista, tuvo el arma de fuego en su poder durante once días tras la compra. El hijo del presidente, que ha escrito profusamente sobre su adicción, afirmó que en el momento en que compró el revólver no se consideraba adicto. Hunter asegura que desde 2019 no ha consumido drogas.