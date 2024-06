Hunter Biden es encontrado culpable. La oveja negra de la familia pone en jaque a su papá, el presidente de los Estados Unidos

Retomaron las discusiones este martes poco después de las nueve de la mañana. Hunter Biden no declaró durante la semana que duró el juicio celebrado en Wilmington (Delaware), su ciudad natal.

La primera dama, Jill Biden, asistió al juicio varios días. El presidente no se presentó pero dijo que él y su esposa estaban “orgullosos” de su hijo.

“Como presidente no hago ni haré comentarios sobre casos federales pendientes, pero como padre, tengo un amor infinito por mi hijo, confianza en él y respeto por su fortaleza”, dijo Biden en un comunicado.

Hunter, un abogado formado en Yale y lobista convertido en artista está acusado de declarar falsamente, al comprar un revólver calibre 38 en 2018, que no consumía drogas ilegales.

También se le imputa el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, que tuvo en su poder durante once días tras la compra. El hijo del presidente, que ha escrito profusamente sobre su adicción, afirmó que en el momento en que compró el revólver no se consideraba adicto. Hunter asegura que desde 2019 no ha consumido drogas.