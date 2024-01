El sablazo de Trump contra el hijo de Biden: “No recibo 8 millones de dólares por no hacer nada como Hunter”

El expresidente y aspirante a candidato por el Partido Republicanos a la Presidencia en Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro con sus seguidores en la cadena Fox News este miércoles, 10 de enero, en donde no tuvo reparos para enviar un duro sablazo a Hunter Biden, el hijo del presidente, Joe Biden, acusándolo de vender su obra de arte por grandes sumas de dinero.

“No recibiré 8 millones de dólares por no hacer nada como Hunter” , dijo Trump ante un público que lo ovacionó en repetidas ocasiones, además de preguntarle sobre los temas que más preocupan a los estadounidenses: migración, salud, economía e Israel.

“No entiendo, no recibo 500.000 dólares. No recibo 500.000 dólares por hacer una pintura. Supongo que no es una mala idea, si puedes salirte con la tuya”, indicó el expresidente, quien también aseguró que Biden ha querido salirse con la suya.