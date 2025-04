Yeison Jiménez destapó su verdad sobre el consumo de drogas: “Tenía 14 años”

“La primera vez que yo pruebo una droga, tenía 14 años. Estoy en la terraza de un tercer piso con cinco manes, que estaban más grandes que yo (...) Uno de esos muchachos, que era bien ‘maluquito’, nos coge con un vidrio y tenía coca y me dice ‘échese un pase´”.

En ese momento Yeison responde que no. Sin embargo, es obligado por una de las personas que se encontraban en el lugar, amenazándolo de tirarlo por el balcón, si no seguía sus indicaciones.

“Yo estaba en el tercer piso y no tenía baranda, solamente tenía un ladrillo. Nosotros poníamos el pie en el ladrillo y desde ahí ya veíamos toda la cuadra y cuando vi esos tipos así de endemoniados yo dije ‘me van a tirar de aquí' entonces me eché un pase y desde ahí se vuelve normal, parte de la rumba”.