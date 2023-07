¿Mostró de más? Salma Hayek sigue subiéndoles la temperatura a sus redes sociales

Salma Hayek es una de las actrices de Hollywood más recorridas de la industria, y una de las pioneras entre la comunidad latina en abrirse camino en el cine estadounidense, destacando no solo por su talento, sino por su innegable belleza. De ella, muchos resaltan sus enormes atributos físicos, que ella sabe que tiene y los explota como mejor le parece.

Esta vez, la actriz de 56 años volvió a mostrar su escultural figura en su perfil oficial de Instagram y, de una forma muy candente, a través de postales y video que viene publicando durante los últimos días. Estas imágenes han hecho revolucionar a todos sus seguidores y a otros cibernautas de la plataforma digital que no se pierden un solo movimiento de la mexicana.

El primer post de Hayek fue una imagen en la que ella se muestra con un bikini de dos piezas con estampado étnico y algunos bordados en tejido en las periferias, que le dan un toque hippie chic al atuendo. Ella lo combinó con unos aretes largos de oro que caen en tres circunferencias al estilo sol azteca, y con un maquillaje nude muy tenue y natural que deja al aire sus rasgos innatos, esos que se han visto en la pantalla grande por más de tres décadas.

Hayek retoma su look en bikini para festejar que ya logró alcanzar 25 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram @salmahayek. - Foto: Foto: Instagram @salmahayek.

Esto desató la euforia de sus fanáticos, quienes se decantaron en elogios y mensajes subidos de tono para decirle “sí” a la imagen fresca y madura de Salma.

“Desde 54 hasta Magic Mikes Last Dance, Salma redefine constantemente la belleza. Pero a mí, ¡me encanta la voz de Salma! Es una de mis voces favoritas. Ella siempre pone las cosas en perspectiva”; “Salma pero con calmaaaaaaa 🔥”; “¡¡Increíblemente hermosa!! 😍😍 Gracias por la inspiración @salmahayek. Acabo de publicar la mía ¿Quién no ama un bikini? 👙😆”, son algunos de los comentarios que le dejan a la actriz en su sugestiva publicación.

No contenta con eso, Hayek retoma su look en bikini, esta vez no para celebrar el día internacional de este tradicional atuendo veraniego que muchas mujeres y hombres usan para disfrutar de las altas temperaturas en las playas y piscinas, sino para festejar que ya logró alcanzar 25 millones de seguidores en la red social Instagram.

Salma Hayek es una de las actrices de Hollywood más recorridas de la industria (foto de Steve Granitz/WireImage). - Foto: WireImage

“No lo puedo creer, ¡25 millones de seguidores! Muchas gracias a cada uno de ustedes. 🙏 Ya que su foto favorita es la del bikini 👙, aquí les comparto una rutina de ejercicio en bikini para todos ustedes. Odio hacer ejercicio, pero me encanta celebrar los buenos momentos bailando en el agua. Estoy genuinamente conmovida y agradecida por todo su apoyo y amor. 🥰”, escribió la actriz en su publicación, que ya cuenta con más de 836 mil likes.

En esta publicación aparece un video que compila varios momentos de Salma con su bikini mientras baila de una manera sensual y despreocupada en medio del agua. Hace que su voluptuoso busto se tambalee al son de sus movimientos y con sus piernas hace que se generen olas que terminan chocando con su pecho y su cuello, generando todo un cuadro erótico que dejó a más de uno sin aliento.

“Ay, Salma, ya calma tu sabrosidad por favor (se come un pan)”; “Messi tiene 7 de esos”; “Otro día sin ser Salmita Hayek 🥹”; “12,5 millones para cada uno…”; “¡Sos espectacular, Salma! Vivan las mujeres latinas e inspiradoras como vos ❤️”; “Puedo ser tu chica de las toallas 🙏❤️”, son algunos de los comentarios que le dejan a Salma en su publicación.

La actriz mexicana también dejó ver un collage de imágenes en su perfil donde celebra el cumpleaños de la legendaria artista Frida Kahlo, a quien Salma pudo interpretar en 2002, en la película biográfica de la pintora, dirigida por Julie Taymor.