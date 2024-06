Famosos que no celebran el Día del padre porque su relación se quebró; hay recuerdos de maltrato y abandono

Aunque muchos creen que la vida de los famosos es perfecta por los lujos, viajes, dinero y el reconocimiento que logran obtener gracias a tu talento y participación en exitosas producciones, la verdad es que como cualquier otra persona, también han pasado por tormentosas experiencias que, de una u otra forma, han marcado su vida.

De hecho, la fama no representa la realidad que viven en sus hogares y prueba de ello han sido las declaraciones que algunas celebridades como Adele, Angelina Jolie o Macaulay Culkin han dado, sobre la nula o mala relación que tienen con esa figura paterna que, en lugar de ser su persona favorita, desafortunadamente les trae amargos recuerdos.

Britney Spears

En 2021, la princesa del pop estaba celebrando su libertad, luego de que su padre Jamie Spears fuera su tutor legal durante 13 años. En diferentes declaraciones, la artista aseguró que su progenitor intentó quitarle la vida y hasta se filtró un audio en el que daba más detalles de los abusos que recordaba de él.

Britney recordó que le practicaron no una ni dos, sino tres resonancias magnéticas antes de que la enviaran a un centro de salud mental a principios del año 2019. “Todo el asunto no tenía sentido, no entendía el aislamiento, las enfermeras, los exámenes de sangre, la comunicación constante”, dijo.

Britney Spears. Foto: Instagram @BritneySpears. | Foto: Foto: Instagram @BritneySpears.

Adele

Por su parte, la cantante británica ha revelado en diferentes entrevistas que sufrió con el abandono de su padre cuando era niña. De acuerdo con el diario The Sun, su progenitor llamado Mark Evans, se fue de casa y desde entonces su relación se quebró.

Como consecuencia de este amargo recuerdo, la intérprete de Someone like you hizo referencia a su vida sentimental inestable, debido a que no ha logrado encontrar esa persona con la que realmente se sienta amada.

Adele actúa en el escenario durante la inauguración de la residencia "Weekends with Adele" en The Colosseum at Caesars Palace. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for AD) | Foto: Getty Images

Christina Aguilera

Según ha relatado la cantante, su padre, Fausto Aguilera, fue soldado del ejército de Estados Unidos, y lo recuerda como un hombre violento que le dejó malos recuerdos de su infancia.

“Vi a mi madre muchas veces en posiciones de debilidad y muy dominada. Esa fue una de mis decisiones como mujer, nunca sentirme impotente ante un hombre”, dijo la artista al medio estadounidense The Sunday Times.

Macaulay Culkin

El protagonista de Mi pobre angelito aseguró que su padre estaba celoso de él y decidió tomar acciones legales para emanciparse del yugo familiar y, de este modo, asegurar su fortuna. “Era un mal tipo, un abusador, una persona violenta, tanto emocional como físicamente. Era alguien muy complicado”, dijo en una entrevista en 2018.

Vea el comercial en el que Macaulay Culkin regresa como 'Mi pobre angelito' | Foto: Tomada de redes sociales

“Todo lo que él había intentado conseguir a lo largo de su vida, yo lo conseguí antes de tener 10 años”, agregó. Por esta razón, cuando cumplió 18 años, Macaulay se independizó y perdió todo contacto con sus padres.

Lindsay Lohan

La actriz recuerda a su padre Michael Logan como un hombre alcohólico y violento, que habría abusado de ella cuando estaba pequeña, según afirmó Dian Lohan, madre de Lindsay, al New York Daily News.

Debido a esto, su relación se quebró del todo en el 2009, cuando Michael intentó vender las conversaciones que grabó con su hija en las que hablaba de sus adicciones.

Angelina Jolie