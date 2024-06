Carolina Cruz destapó cuánto ganaba en sus inicios como modelo, siendo una adolescente: “me sentía archimillonaria”

“Yo nunca soñé con ser reina. Nunca soñé con ser modelo. Mucho menos con ser presentadora, empresaria y hacer lo que hago hoy en día. Nunca me imaginé que fueran a existir las redes sociales (...) Nunca pensé tampoco ser comunicadora social, porque tampoco terminé mi carrera, algo de lo cual también me arrepiento”, dijo inicialmente.

Enseguida, confesó que entre sus planes siempre quiso ser veterinaria, trabajar en un banco o arquitecta, “porque aunque no lo crean sí me iba muy bien con los números”. A pesar de ello, aun sin terminar su carrera, Carolina Cruz arrancó su experiencia en el mundo del modelaje en Cali, cuando apenas tenía 16 años.

“Terminé diciendo que sí y lo primero que hice, porque además uno está muy chiquito e inmaduro, entonces fui donde un cirujano plástico, te encuentran muchas cositas para mejorar en tu cuerpo y uno es muy inseguro (...) No tiene como esa fortaleza, además era una niña de 19 años (...) Me hice una lipoescultura, me operé las puchecas para que me pusieran unas grandísimas, que era lo que se usaba en ese momento y me operé la nariz”, detalló.