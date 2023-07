Jhonny Rivera se luce bailando para Esperanza Gómez en un encuentro inesperado

Jhonny Rivera es uno de los cantantes populares más famosos de la industria nacional, debido a la extensa trayectoria que ha construido en su carrera artística. Poco a poco se dio a conocer, al punto de que recibió el título como uno de los mayores representantes del género en Colombia.

En medio de todo su camino, el artista demostró su personalidad, su talento, su preparación y el toque único que tenía al momento de lanzar sus canciones. El público simpatizó con él, llegando a trasladarse a las redes sociales, donde conocieron más de su vida personal e íntima, lejos de los escenarios y los estudios de grabación.

Cantante colombiano, exponente del género popular. - Foto: Instagram: @jhonnyrivera

Recientemente, Jhonny Rivera llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un inesperado baile que le hizo a Esperanza Gómez, reconocida actriz de cine para adultos.

En una entrevista, el cantante se encontró con la invitada especial del programa, quien era la caldense, una mujer que suele ganarse los suspiros de miles de colombianos por su personalidad y carisma.

En el video publicado por Jhonny Rivera se ve cuando le piden que le baile a Esperanza. Él, ni corto ni perezoso, comenzó a mover sus caderas al son de la música urbana y con pasos prohibidos trató de cautivar a la actriz.

En medio de risas y aplausos, Esperanza mostró lo emocionada que estaba al ver cómo el cantante hacía sus movimientos sensuales. Sin embargo, el presentador del programa le tocó detener al artista de música popular porque se estaba acercando mucho a la caldense.

Jhonny Rivera le bailó a Esperanza Gómez. - Foto: Instagram: jhonnyrivera

La grabación compartida en Instagram ya cuenta con más de 43 mil reacciones en menos de seis horas y cerca de mil comentarios, en los que los usuarios también se divirtieron con el baile del cantante.

“Los pasos finales son los mejores que he visto, me dio susto a mí”, “qué personaje el máster, ome”, “la danza de la fertilidad”, “tiene tumbao y, si Esperanza aplaudía, no te fue tan mal jajaja”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Jhonny Rivera fue visto junto a una cantante y desataron rumores de romance

El programa Lo sé todo publicó imágenes en las que se ve a Jhonny Rivera bastante cercano con una misteriosa mujer. El clip es corto y solo muestra un breve momento de la interacción entre el artista y su acompañante.

Pues bien, en realidad la mujer no es tan misteriosa, pues —según notaron los internautas— se trata de Jenny López, quien también es cantante de música popular. De hecho, la cercanía con Jhonny Rivera tiene una explicación, ya que se conocen desde hace un buen tiempo e, incluso, han compartido tarima.

Captaron a Jhonny Rivera con una mujer misteriosa. - Foto: Instagram: jhonnyrivera

A pesar de que las imágenes muestran una confianza similar a la que se tendría una pareja, los seguidores de ambos artistas se mostraron escépticos frente a un eventual romance. Es más, varios internautas comentaron la publicación hecha por el programa de chismes y anotaron que Jhonny Rivera y Jenny López son amigos y colegas desde hace varios años.

“Para los que no saben, ella es la corista y muy buena amiga de él”; “nuevo amor? Jajajaja a don Jhonny no lo casa nadie”; “Jenny López? Eso era más cuento viejo”; “sí es Jenny, ella hace parte de su agrupación”; “es su corista”, escribieron algunos usuarios de Instagram.