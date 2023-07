Uno de los esposos de Esperanza Gómez le fue infiel; se están separando

Esperanza Gómez es reconocida a nivel nacional e internacional como una de las modelos y actrices más cotizada en el mundo del cine para adultos; pese a su edad, la colombiana sigue teniendo reconocimiento de talla internacional.

A sus 43 años, Esperanza cuenta con 250 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram. Gracias a la popularidad de la mujer, un número significativo de fanáticos siempre están interesados en conocer detalles de su vida privada y personal e incluso detalles de la industria en la que trabaja.

Esperanza Gómez es la actriz de cine para adultos más reconocida a nivel nacional e internacional. - Foto: Instagram: yoesperanzagomez

Antes no se conocían muchos detalles de la vida de la caldense, quien siempre fue muy reservada con su intimidad. El tabú que había con la industria del cine para adultos le impedía disfrutar su fama a cabalidad. Sin embargo, los tiempos cambiaron y Gómez empezó a abrirse mucho más a los medios de comunicación, donde ha contado detalles de su historia.

No obstante, la actriz ha dicho en varias ocasiones que tiene dos parejas, una en Estados Unidos y otra en Colombia. Todo parece indicar que su relación con el norteamericano se está acabando, así lo indicó en una entrevista que le hizo Eva Rey en su canal de Instagram.

Esperanza Gómez dijo que hace unos años el hombre extranjero le fue infiel y desde ese instante ella perdió todo tipo de confianza y esperanza en la relación. Incluso, resaltó que su amor por él no era ni parecido al que siente por el colombiano.

“Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando el respeto al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano”, mencionó la caldense en el diálogo con Eva.

Esperanza Gómez tiene dos esposos. - Foto: Instagram: des_coneva

En medio de la entrevista, la española le hizo varias preguntas del estadounidense, pero los gestos que hacía la actriz lo dijeron todo, además, en la conversación manifestó que ellos dos se encuentran en proceso de separación.

“Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez que se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación, no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración por él”, reveló Esperanza.

En el programa hizo una fuerte comparación con su pareja de Colombia, y es que aseguró que el hombre lleva más de 17 años admirándola. Según ella, eso es lo que ha tenido su amor intacto por él y no ha dejado que se termine.

La actriz de cine para adultos, recordó el momento cuando el extranjero le faltó el respeto al negarle la infidelidad de la que ella tenía pruebas. Pues el estadounidense juró por la mamá que nada de lo que decía era cierto.

La popularidad de la experimentada actriz aún continua. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

“En el primer mes que estábamos juntos, a pesar de que tenía permiso de tener relaciones con otras mujeres, un día me dijo que iba para el banco y se fue para un hotel. Yo me di cuenta y me lo negó. Increíble que se atreva a jurar por la vida de su mamá y cuando le mostré las pruebas no sabía ni qué decir”, concluyó Esperanza.

A pesar del proceso de separación por el que está pasando, la caldense aseguró sentirse tranquila y feliz, ya antes había conflictos en la relación con el norteamericano.