Esperanza Gómez confesó haber sufrido dolorosa traición por una infidelidad; llegó de quien menos lo esperaba: su círculo familiar

Esperanza Gómez es una de las actrices de la industria del cine para adultos más famosas del país y todo porque fue pionera en el campo. Logró hacerse a un nombre en la industria, lo que le ha dado reconocimiento internacional y una modesta fortuna con la que vive tranquila, pues le permite darse sus lujos, sin tener que estar metida en un set de grabación de forma permanente.

Antes no se conocían muchos detalles de la vida de la caldense, quien siempre fue muy reservada con su intimidad. El tabú que había con la industria del cine para adultos le impedía disfrutar su fama a cabalidad. Sin embargo, los tiempos cambiaron y Gómez empezó a abrirse mucho más a los medios de comunicación, donde ha contado detalles de su historia.

Esperanza Gómez es una de las actrices de la industria del cine para adultos más famosas en el país. - Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Recientemente, la actriz caldense concedió una entrevista al reconocido programa de entretenimiento Lo sé todo, del canal Uno, donde reveló un detalle privado de su vida que nadie conocía sobre la dolorosa traición que sufrió por parte de una persona a la que quería mucho.

“Me fue infiel con una sobrina a la que quería mucho, y él no me dejó a mí, yo lo dejé a él. Obviamente, porque quién perdona una infidelidad... no se sabe qué duele más si la infidelidad de esa persona o que venga de alguien de tu sangre”, reveló la famosa en pleno programa, mientras dialogaba con los presentadores del magazín.

A su vez, Esperanza Gómez contó que la traición tuvo lugar luego de nueve años en relación, y dejó en evidencia los detalles de cómo se enteró que su sobrina, la que más quería, la traicionó con un novio colombiano que tenía en ese momento, así como el dolor de que ella no hubiera respetado los vínculos sanguíneos.

“Siento que hasta el día de hoy me duele más la traición de mi familia que de la pareja (...) Me di cuenta porque llegué de estudiar, en ese momento estudiaba diseño de modas... y cuando estaba subiendo las escaleras, lo escuché a él hablando con ella”, señaló la mujer.

La actriz está dando de qué hablar por unas revelaciones. - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Y luego, agregó un dato que sorprendió a los presentadores del programa, Ariel Osorio y Elianis Garrido: “Días después, una persona que trabajaba para él me dijo: ‘no, señorita Esperanza, es que usted cuando sale a las 6 de la mañana, una hora después, entra su sobrina a tener relaciones íntimas’”.

Finalmente, concluyó su relato diciendo que, tras descubrirlos, decidió enfrentarlos, cerrando las puerta de su casa y su vida a su sobrina, además de haber terminado con su novio de ese momento.

En otra entrevista, reveló que tiene una “hija”. Se trata de su sobrina Valentina Gómez, hija de su hermana. y a quien ha criado desde su primera infancia, pues en el momento en que la pequeña llegó al mundo, era Esperanza la que veía por todas en su hogar. Por eso, estuvo siempre al frente de la crianza de la chica, a quien le fue honesta con respecto a su trabajo desde muy temprana edad, para que nadie le fuera a contar las cosas desde la perspectiva errónea.

“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduqué. Padre no es el que engendra, es el que hace el papel… Nunca me vio teniendo citas diferentes a mi marido, ella entendió que lo mío era un trabajo, la asimilación es diferente si uno les cuenta y no se entera por sus compañeritos que cambian las cosas e interpretan diferente”, reveló Esperanza en una de sus entrevistas con la emisora Tropicana.

Por otro lado, Gómez también se ha referido a que ella está muy familiarizada con implantar la disciplina en su hogar. Eso incluyó a Valentina, a quien regañaba como si fuera su propia hija, con el fin de enseñarle el manejo de la autoridad, el carácter y a hacer bien las cosas en la vida. No se podía crecer pensando que todas las cosas le iban a llegar a las manos por cuestiones de magia.

La actriz reveló tener una hija adoptiva. - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

“Yo trabajaba y respondía económicamente tanto por mi hermana como por la niña y yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que mi hermana no la castigaba y entonces me tocaba a mí”, le contó a Camilo Triana en su segmento digital para YouTube.

Hoy Valentina ya es una mujer hecha y derecha que, en efecto, heredó toda la belleza de la familia Gómez, más que todo los atributos bien conocidos de la actriz, quien ha revelado en muchas ocasiones que solo realiza una película al año, donde solo hace lo que ella, por contrato, desea hacer.