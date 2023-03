“Las diosas se juntaron”: Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos reaparecieron con foto muy sensual

Esperanza Gómez es una figura conocida en la industria del entretenimiento para adultos, quien comenzó su carrera en 2005 como modelo de glamur y luego como actriz en ese tipo de cine en 2009.

Después de trabajar en el mundo del modelaje y aparecer en varias revistas para hombres, Esperanza se trasladó a los Estados Unidos para trabajar en la industria del cine para adultos. Luego de volverse muy cotizada por su forma natural de hablar de sexo, ha aparecido en más de 70 películas y ha trabajado con algunas de las empresas de producción más importantes de la industria.

Instagram @yoesperanzagomez

La modelo es conocida por su estilo sexualmente agresivo y su capacidad para realizar escenas con una gran cantidad de energía y pasión. Además de su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos, incluso ha trabajado como presentadora de televisión en Colombia y ha ganado varios galardones como el premio AVN a la Mejor Actriz Internacional en 2012.

Fuera de su carrera, la sensual y llamativa actriz tiene dos esposos, crea contenido, está a punto de sacar su biografía y adicional es una defensora de la educación sexual y trabaja para aumentar la conciencia sobre la salud sexual en el país.

Por otro lado, Flavia dos Santos es una sexóloga de origen brasileño que se ha destacado por su trabajo en la promoción de la educación y el bienestar sexual. Flavia estudió psicología y durante su carrera se convirtió en un referente muy importante en nuestro país.

Instagram @flavia2santos.

Es tan relevante que tenía su propia columna de opinión y además lanzó una línea de productos íntimos. Lo cierto es que es una experta en sexología y se conoció con Gómez recientemente y parece ser que están creando contenido juntas.

Esto se supo porque la misma Esperanza publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Flavia luciendo sumamente atractivas y mostrando sus piernas. Los usuarios quedaron sorprendidos y en los comentarios se pudo leer que la mezcla será brutal para lo que sea que estén creando.

En la publicación, la actriz colombiana escribió “un fin de semana maravilloso, vienen cosas muy interesantes, mis amores. ¡Espérenlo pronto! Gracias @flavia2santos y a mi increíble equipo @thegroup.latam”, aseguró.

@yoesperanzagomez

Por redes sociales los usuarios se pronunciaron: “Tú eres una mujer muy interesante”; “La teoría y la práctica en una sola imagen”; “Bizcochito”; “La mujer de los ojos lindos”; “Con una mujer como ustedes todo es maravilloso”; “Qué piernas más altas divinas”; “Siempre demostrando su picante, me encanta”; “Los acentos de estas dos me tienen muerto”; “Qué combinación más fascinante”; “Las Diosas del sexo se juntaron”; “Quién no quisiera una noche con estas dos”; “Maravillosas, exóticas, preciosas, todas unas mamacitas”.

Asimismo, Flavia Dos Santos también compartió una imagen y la acompañó con el siguiente mensaje: “Fin de semana de mucho trabajo, ¡pero con ese equipo fue todo muy chévere! @yoesperanzagomez @hildaluciavalencia @enefectogroup @lina.reyes7″.

@flavia2santos

Para esta pieza fotográfica los internautas también comentaron: “La teoría y la práctica en una sola imagen”, “Te amo y te deseo mucho, mi señora bella, la de la carita de niña bonita, mi Flavia hermosa; eres fuego ardiente así como estás de bella, mi señora bonita Flavia, soy Carlos tu admirador y seguidor tuyo, mi señora bonita Flavia eres fuego ardiente”.

Cabe recordar que unas semanas atrás estas dos mujeres encendieron las redes sociales con una publicación donde se les veía dándose un beso. La foto fue reposteada por el perfil @chismefrescodefamosos desatando todo tipo de comentarios entre los usuarios: “¡Qué rico!”, “¡Yo quiero estar en ese trío!” y “uuuuf”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.