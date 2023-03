Esperanza Gómez estalló las redes sociales con provocador beso con una reconocida ‘influencer’

Ser considerada una de las modelos y actrices de cine para adultos más cotizadas en el gremio a nivel nacional e internacional tiene sus ventajas; a pesar de que ya lleva bastantes años de trabajo, su popularidad no disminuye.

La colombiana Esperanza Gómez, de 42 años, que acumula más de 250 mil fanáticos en Instagram y en diferentes oportunidades dijo que también adquiere buenas remuneraciones por la labor que desempeña, siempre está en el radar de sus fanáticos y personajes fuera de la industria.

La popularidad de la experimentada actriz continúa. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

Recientemente, en redes sociales se comenta sobre el beso que protagonizó la actriz de cine para adultos con Pangie, quien ha logrado darse a conocer a través de las plataformas digitales por su conocimiento en motos, que quedó capturado en una grabación que se ha vuelto viral.

“Sin palabras 🔥 no pudo evitar enamorarse de mí”, fue el mensaje que acompañó la galería que compartió la ‘influenciadora’ en su cuenta personal de Instagram, causando furor entre sus 195 mil seguidores que acumula en la red social.

En el video se puede ver a Angie Pangie, cuyo nombre de pila es Angélica Martínez, sentada en la parte delantera de la motocicleta, mientras estaba acompañada de la creadora de contenido para adultos, justo detrás de ella, de ‘pato’.

En un primero momento, hubo risas entre ambas, cuando de un momento a otro, Esperanza Gómez toma con la mano derecha el rostro de la influencer y, en un acto sorpresivo para las asistentes del lugar, la acerca a su boca para darle un beso.

La acción de Esperanza Gómez no solo dejó atónitos a los fanáticos, sino a Angie Pangie, quien conservó sus manos en las maniguetas de la moto, dejando ver su cara de sorpresa y timidez frente a lo que estaba haciendo la actriz.

Beso entre Esperanza Gómez y Angie Pangie. - Foto: Captura de video/Instagram @pangieoficial

“Yo nunca había besado a una vieja”, gritó la joven, visiblemente sorprendida. Inmediatamente, Gómez la interrumpió y mientras se bajaba de la moto le respondió: “Tú no me besaste”. Minutos después, luego del inesperado beso y tras intercambiar un par de frases, la creadora de contenido para adultos se acercó a ella nuevamente para intentar limpiar el labial que había dejado en los labios de la joven, sin obtener mucho éxito.

No obstante, en medio del momento, una de las personas que estuvo presente en el evento y en el beso le recordó a la creadora de contenidos que no había sido con cualquier persona: “Imagínate, y con Esperanza”.

Actualmente la actriz de cine para adultos tiene 42 años. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

La joven influenciadora no ha sido la única ‘afortunada’. Días atrás, la psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos subió la temperatura en Instagram gracias a una serie de fotografías en las que aparece en compañía de la reconocida actriz de la industria para adultos.

Ambas dieron de qué hablar con una imagen con mucho picante, mientras invitaban a sus miles de seguidores a estar pendientes de su contenido, pues se “están cocinando ideas”; Esperanza y Flavia se besaron causando revuelo en redes sociales.

La foto fue reposteada por el perfil @chismefrescodefamosos, desatando todo tipo de comentarios entre los usuarios: “Qué rico!!”, “¡Yo quiero estar en ese trío!” y “🔥🔥🔥 uufff 🔥🔥🔥”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.

Beso entre Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos. - Foto: Foto tomada de Instagram @flavia2santos

El actor colombiano que fue la “fantasía” de Esperanza Gómez en su adolescencia

La colombiana de contenidos para adultos contó datos curiosos y hasta divertidos de su infancia y adolescencia, como el que confesó durante una entrevista que concedió a Los 40 Urban, en la que dio los nombres de los hombres famosos que eran su fantasía sexual cuando ella apenas estaba transitando por la pubertad.

Se trata de dos actores y cantantes que desde los años noventa han enamorado a millones de fanáticos con sus tonadas de música pop romántica y con personajes que han hecho en la pantalla grande, en el caso del famoso internacional, y en la pantalla chica, hablando del par colombiano. Cada vez que aparecían en alguno de los proyectos estremecían a la entonces joven caldense, quien hoy es toda una celebridad internacional.

Esperanza Gómez confesó quiénes son su "fantasía" en la adolescencia. Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

“Cuando él recién empezó, o sea, para mí, de Colombia, uno de los ‘sex simbol’ en esa época era Marcelo Cezán, y me encantaba Chayanne (…) Marcelo Cezán me parecía muy por el estilo de Chayanne, de hecho yo lo veía cuando salió en Lolita y yo decía “papacito”. Me parecía un hombre muy atractivo”, reveló la actriz porno en su intervención.