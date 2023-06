Ella es María Alcira Batista, la esposa de Alberto Linero; un amor ‘a flor de piel’ con algunos años de diferencia

Alberto Linero, mejor recordado como el padre Linero, es teólogo, conferencista, comunicador y escritor de devocionales como El man está vivo. Desempeñó un rol como sacerdote por varios años y acompañó a los televidentes con varios mensajes de reflexión.

Sin embargo, públicamente decidió dar a conocer su retiro del sacerdocio y empezar una nueva vida de aventuras y así poder conocer al “amor de su vida”, y la encontró. Se trata de María Alcira (Alcy) Matallana Batista.

Alberto Linero y su novia se casaron y pocos son los detalles que se conocen al respecto. - Foto: @plinero

Mientras sostenían un noviazgo, Alberto Linero quiso mantener oculta la identidad de su pareja, pero con el paso del tiempo, el conferencista ha ido revelando detalles de quién es ella y cómo llevan su relación.

María Alcira es una mujer a la que le encanta el mundo de la tecnología y el marketing. Ella tiene su propia empresa de comunicaciones y además ha sido pieza fundamental en el proceso que tuvo el padre Linero de dejar el hábito; incluso, muchos aseguran que ella fue una de las principales razones por las cuales decidió tomar dicha decisión.

De hecho, en una reciente entrevista con la emisora radial Tropicana, confesó la diferencia de edad que se lleva con su esposa, pero manifestó que eso no fue impedimento para que se dieran una oportunidad.

“Ella es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno, no pasaba nada porque no podía pasar nada”, contó en diálogo con la emisora.

La mujer presume su relación con Alberto Linero en sus redes sociales. - Foto: Tomada de Instagram @alcymb

Y luego agregó: “Yo no permitía que pasara nada y obviamente ella tampoco, nos volvimos a encontrar y ya ella se había separado, cumple las características que yo pedía. Yo no quería que fuera mucho mayor que, sino máximo tres o cuatro años. Y máximo diez menor que yo”.

“Mi pareja se la pedí a Dios, de rodillas yo le decía a mi Dios, mira tiene que ser una persona independiente y autónoma, yo no quiero cargar a nadie. Tiene que ser una persona con la que yo pueda conversar y dialogar de la vida”, indicó.

Y pedía que “no tuviese hijos o que fueran adultos. Yo a esta edad no quiero tener hijos (…). Bueno, me encontré con ella, me enloquecí, me paró bolas, le paré bolas y con rapidez estuvimos juntos y rápidamente construimos la relación”. Pues Alberto Linero dejó de lado el egoísmo que caracteriza a un soltero para compartir sus sueños, planes y metas con una pareja.

“Llevamos cuatro años largos. Yo soy feliz con ella. Con ella sigo siendo libre, sino que antes vivía la vida muy individualmente. Estoy muy feliz y estoy enamorado”, expresó. A su vez, recomendó que se cuide a la pareja, se le consienta con ternura y dejar ser.

Alberto Linero lleva una relación plena con su esposa. - Foto: Foto: Instagram @plinero

Y es que la diferencia entre ellos es de diez años, lo que significa que Linero es mayor que ella, con 54 años, y ella con 44, pero eso no fue impedimento para que se dieran una oportunidad de iniciar una relación sentimental, que hoy en día muestran en sus redes sociales.

Su historia de amor inició a finales de 2018 y luego de eso se casaron, en lo que fue una ceremonia muy íntima. Desde entonces, ambos han sido un apoyo mutuo y han compartido muchas cosas juntos, entre esas, viajes y parte de su trabajo, que los ha llevado a hablar de su amor en las plataformas digitales, en las que presumen del amor que se profesan. Linero ya lleva casi cinco años de relación con la mujer que le robó el corazón y desde ese momento, ha compartido con sus seguidores algunos momentos vividos.