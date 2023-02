Alberto Linero y su pareja María Alcira Matallana se habrían casado

Alberto Linero dejó hace algunos años el sacerdocio y hay quienes dicen que su renuncia se debió a María Alcira, una mujer a la que le encanta el mundo de la tecnología y el marketing. Cabe recordar que el samario se hizo famoso por sus intervenciones como representante de la Iglesia católica. Sin embargo, ahora dedica su vida a las conferencias y también ha dado a conocer con quién comparte sus días.

Alberto Linero es conferencista - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

La actual pareja de Linero tiene su propia empresa de comunicaciones y es quien lo ha estado acompañado en todo su proceso desde que dejó la sotana. El reconocido conferencista ya lleva más de cinco años de relación con la mujer que le robó el corazón.

El programa Lo sé todo reveló que Linero y su novia habrían contraído matrimonio sin que nadie se enterara. “No muchos conocidos estaban presentes, pero tampoco hubo muchos detalles. Lo cierto es que ya se casaron”, dijo Ariel Osorio, presentador.

Además, señaló que fuentes cercanas aseguraron que la pareja ya convive bajo el sacramento del matrimonio y que todo ya está formalizado.

Alberto Linero y su novia. Foto: SEMANA / Alexandra Ruiz - Foto: Semana

Es de resaltar que hace pocos días el mismo exsacerdote decidió compartir con sus seguidores algunos momentos vividos a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Alberto Linero publicó un video con varias fotografías acompañado de su pareja. Además, un mensaje que decía: “➡️ ¡Etiqueta a esa persona especial con la que disfrutas compartir tus aventuras!”.

En el audio del clip se escucha la voz de Linero diciendo: “En la aventura de la vida encuentras a alguien que te hace querer descubrir muchas cosas nuevas y toman sus manos y se mueven por el mundo en un ritmo marcado por el amor”.

Seguido a esto se escucha la voz de María diciendo: “Y luego, con el tiempo, entiendes que no solo se trata de tener quién te acompañe en el viaje”.

Continúa él con su voz: “Si no también tener con quién planear el futuro y hacerlo con cuidado sabiendo que cada paso es un gran te amo. Lo estamos haciendo bien”.

María, con su voz, agrega: “Agarrar la mano del otro y mirar hacia el mismo lugar. Planear, proyectar, soñar y levantarse juntos todos los días es hacer realidad todo eso que deseas”.

“Te deseo con quién vivir muchas aventuras y si ya la tienes te deseo una travesía feliz”, concluye Linero en su video.

Fueron muchos los comentarios que recibió esta pareja, puesto que Alberto Linero sí había contado que estaba con alguien, pero no lo había hecho público en sus redes sociales.

“Conocerlo y saber que todo lo que un día predicó sobre el amor de pareja lo esté viviendo como el hombre sabio y maduro que es, lo aplaudo y le deseo muchas bendiciones en su nueva vida, gracias por sus enseñanzas y por ser quien es. 🙌”; “Muchas bendiciones y felicidad, y continúa enseñando y guiándonos. Yo siempre he estado en contra del celibato, ¿quién lo pueda seguir? Amén. ¡Pero los rabinos y los imanes! Están casados y no por eso no guían a sus comunidades. Yo agradezco que me expliques la palabra. Bendiciones”; “Me encanta ver la felicidad y el ejemplo que predica, lo seguí cómo sacerdote y lo sigo como el hombre feliz que hoy nos da la palabra amena actual y jocosa, un abrazo cálido”.

Linero ya no es sacerdote, construyó una imagen como comentarista y no dudó en referirse a lo que está pasando con Shakira y Piqué.

“Creo que es una buena oportunidad para recordarles a todos que este doloroso proceso de separación tiene que vivirse con mucha inteligencia y responsabilidad, más si hay hijos en el medio”, expresó Linero en el espacio correspondiente del programa Mañanas Blu, de esa emisora.