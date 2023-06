Esposa del famoso presentador, Marcelo Cezán, se subió a cantar en TransMilenio

Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutiérrez se volvieron casar hace unos meses, luego de cumplir seis años de casados y 12 de relación. Pues el actor le propuso matrimonio a su esposa con el fin de renovar sus votos.

Gutiérrez se ha dedicado a componer canciones y aunque para nadie es un secreto que ser cantante y vivir de ello en Colombia no es tarea fácil, pues deben ganarse el reconocimiento de la gente. Es por esto que los nuevos artistas, como ella, aprovechan las redes sociales o el transporte público para promocionar sus canciones.

Esposa de Marcelo Cezán se subió a cantar a Transmilenio. - Foto: Instagram: michellegutty

Recientemente, los usuarios de TransMilenio quedaron sorprendidos al ver a la esposa del reconocido presentador, subirse a un articulado para cantar con un megáfono su sencillo ‘Tukutu’ con la que puso a bailar a más de uno.

La artista, de 34 años, compartió la experiencia en su cuenta oficial de Instagram que tiene más de 165 mil seguidores, en donde mencionó que aquellas personas que la critican, lo que ella más ama es compartir su música de forma tradicional.

Michelle Gutty cantó en Transmilenio su sencillo 'Tukutu'. - Foto: Instagram: michellegutty

En la descripción del video, Michelle colocó: “Salimos al Transmilenio a cantarles el ‘Tukutu’, no me da pena, ni oso… Posiblemente, usted no lo haría, pero a mí me encanta poder dar a conocer mi música de manera tradicional. Desde lo digital hasta el voz a voz y me lo disfruto y me lo gozo.

La grabación ya cuenta con más de 5 mil reproducciones en YouTube, el cual hace parte de su nuevo proyecto musical y el inicio de su carrera como solista.

Marcelo Cezán reveló que se volverá a casar con Michelle Gutiérrez

En medio de una transmisión en vivo, compartida en las cuentas oficiales tanto de Cezán como de su esposa, la pareja esperaba compartir un mensaje acerca de la importancia de la unión familiar y el matrimonio, en tiempos como los que se viven en la actualidad.

Cuando la pareja iba a dar inicio a la explicación, Marcelo se mandó la mano a uno de los bolsillos del abrigo que llevaba puesto y saco una caja para luego interrumpir a la cantante. Acto seguido, Marcelo le dice a Michelle las siguientes palabras:

Marcelo Cezán y Michelle Gutty - Foto: Tomada de Instagram @marcelocezan

“Les voy a mostrar de qué se trata, mi amor ¿te quieres casar conmigo otra vez?, dime la verdad ¿te quieres casar conmigo otra vez?, ¿quieres renovar los votos conmigo?”.

La artista se mostró algo sorprendida ante la pregunta de Cezán, pero en el momento que su esposo le pidió que le dé uno de sus dedos y le pone el anillo, ella se da cuenta de que es una propuesta real y sincera, que va más allá de la explicación o el mensaje que querían compartir con sus seguidores.

En medio de risas y algo de nerviosismos, Michelle le dice a Marcelo que sí. El actor le reveló a su esposa que tuvo varios cómplices para dicha propuesta e incluso le prometió un gran regalo de bodas.

Lo sucedido fue compartido por Cezán en su cuenta personal de Instagram en donde aseguró que sostiene una relación con Michelle desde hace 12 años y están casados hace seis; además, aprovecho para mencionar que se casaría una y mil veces más con ella. También uso la ocasión para decirle a su esposa que durante todos estos años ella ha sido “la mejor compañera y esposa del mundo”.

“Este es un momento muy especial para nosotros como pareja y como familia. 12 años de relación, 6 años de matrimonio. Me casaría contigo una y mil veces. Gracias por ser la mejor compañera y esposa del mundo”, fue la descripción que puso el presentador en el video.