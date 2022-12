Marcelo Cezán tuvo que ser operado por inconveniente de salud, ¿qué le pasó?

Marcelo Cezán es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión nacional, debido a su trayectoria en formatos como Do re millones y Bravissimo. Su talento también como actor conquistó el corazón de cientos de personas, quienes aún lo recuerdan por el trabajo que realizó en producciones como Tentaciones, Me llaman Lolita, Amor a la plancha, Amor sincero, Anita, no te rajes y Juego limpio.

Ante el reconocimiento que ganó en los medios colombianos, el artista sumó un gran número de seguidores en redes sociales, quienes se interesaron por conocer detalles de su vida personal, familiar y amorosa. En distintos momentos estos curiosos indagaron sobre sus actividades, proyectos, planes a futuro e inconvenientes que atravesó.

Recientemente, Marcelo Cezán llamó la atención de sus fieles fanáticos en redes sociales, luego de que su pareja sentimental, Michelle Gutty, compartiera una serie de historias en las que comentaba sobre una cirugía a la que fue sometido el actor. La también artista relató un poco de lo que estaba viviendo, dando un parte de tranquilidad sobre la salud de su compañero.

“Ya mi Marcelo Cezán salió de cirugía, señores. Todo muy bien, gracias a Dios. Ahora, esperando que salga de recuperación”, escribió en un post, dejando claro que todo estaba saliendo bien.

Michelle Gutty, al recibir varias preguntas sobre qué llevó a Cezán a ser operado, aprovechó las historias de su perfil para aclarar dudas y mencionar la razón por la que su esposo fue operado. La actriz indicó que se trató de una hernia umbilical con malla, la cual fue manejada por los especialistas.

“Yo aquí contándoles cómo va todo… ya se despertó y están dándole líquidos para ver cómo tolera la ingesta. Para quienes preguntan de qué lo operaron: de una hernia umbilical con malla”, dijo en otra imagen, donde ubicó un texto con el que explicó la situación.

Al encontrarse de nuevo con su pareja, la artista le tomó una foto al presentador en la que expresó que todo estaba bien y lo que faltaba era la respectiva recuperación.

“Hasta recién operado se ve divino. Te amo, Marcelo Cezán. Ahora a recuperarnos”, agregó.

No obstante, un día después de la cirugía, Michelle Guty le dedicó un amoroso mensaje a su pareja sentimental, expresándole lo mucho que lo que quería y la larga trayectoria que habían recorrido en 11 años de relación. La también cantante celebró su aniversario y recordó momentos únicos junto a Marcelo Cezán.

“Once años juntos. Cómo olvidar aquel 20 de diciembre de 2011. Cada historia de amor tiene lo suyo, cada pareja tiene sus mañas jajajaja y cada ser humano tiene su locura interna y a mí me gusta la tuya y solo puedo decir que una de las mejores decisiones de mi vida fue tomarte de la mano y decidir andar juntos todos estos años con todas las subidas y bajadas y sin estrés… Porque haces que mi mundo sea más feliz, porque tu amor y tu vida reparan la mía, porque juntos somos una fuerza enorme, porque Dios tenía escrito que debíamos estar aquí hoy siendo lo que somos, ayudándonos cuando a alguno se le acaban las fuerzas, sacando adelante ese regalo del cielo llamado @fabriciocezangutty y cuidando el uno del otro siempre para ser una mejor versión cada día”, escribió en un carrete lleno de fotos y videos juntos.

“El amor es vernos cada mañana y afianzar que, aunque nos equivocamos todos los días en mil cosas y estamos llenos de errores, yo contigo no me equivoqué y eres el acierto más hermoso de mi vida, la decisión más sensata de mi mente y el amor más real que yo he podido sentir por alguien ¡Amo tu luz y oscuridad y vamos por once años más de gozadera! La vida en pareja es en serio, pero no te la tomes tan en serio porque se torna aburrida! Feliz ANIVERSARIO a mi Esposo, mi novio, mi amante, mi amigo, mi pana, mi partner y compañero de vida”, concluyó.