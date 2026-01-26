Colombia se despierta con una noticia que enluta la cultura y el séptimo arte. Este lunes, 26 de enero, se confirmó el fallecimiento de Salvatore Basile, conocido cariñosamente como Salvo Basile, a los 85 años. El reconocido actor y productor, que padecía un agresivo cáncer de estómago, dejó un vacío irreparable en Cartagena, la ciudad que lo adoptó y que él defendió hasta sus últimos días.

Un adiós confirmado por las grandes voces del periodismo

La noticia de su partida fue confirmada inicialmente por el periodista Julio Sánchez Cristo durante la emisión de 6 A. M. Hoy por Hoy, de Caracol Radio. Minutos más tarde, Gustavo Gómez ratificó el deceso, desatando una ola de reacciones en redes sociales. Basile se encontraba en Cartagena, donde su salud se había deteriorado en las últimas semanas debido a la enfermedad.

Nacido en Nápoles en 1940, Salvo llegó a La Heroica en 1968 como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la película Queimada. Lo que sería una estancia temporal se convirtió en una historia de amor de más de medio siglo con el país, donde no solo formó una familia, sino que se convirtió en el motor detrás de la Ley de Cine y el crecimiento de la industria audiovisual nacional.

La “misteriosa” última publicación: ¿una dedicatoria final?

A pesar de no ser un usuario habitual de las redes sociales, el perfil de Instagram de Basile se ha convertido en un santuario para sus seguidores. Su última publicación ha generado diversas interpretaciones. Se trata de un video de The Beatles con el tema I saw her standing there.

La canción habla de la fascinación profunda por un encuentro que lo cambia todo. En redes, los usuarios especulan si se trataba de una dedicatoria a su esposa o un mensaje de despedida a la vida misma.

Entre el arte y la política: su lucha contra la corrupción

Basile no solo fue un hombre de cámaras y guiones; su compromiso con Cartagena lo llevó también a los terrenos de la política. Otra de sus publicaciones recientes, que hoy cobra un valor simbólico, fue un afiche de su campaña para el Concejo de Cartagena. En dicha imagen, el actor expresaba su firme intención de luchar contra la corrupción, demostrando que su amor por la ciudad trascendía la actuación.

Reacciones de personajes de la política colombiana

El impacto de su muerte ha cruzado todas las fronteras ideológicas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó su cuenta de X para expresar su gratitud: “Murió Salvo Basile, actor napolitano que amó a Cartagena. Siempre gratitud, ayudó a nuestra Ministra María Consuelo Araujo en la ley de promoción del cine nacional”.

Por su parte, la candidata presidencial Claudia López también se unió al duelo: “Lamento profundamente la partida de Salvo Basile, un cartagenero y colombiano de corazón que nos enseñó a querer lo nuestro… ¡Gracias, Salvo, por querernos!”.

El gremio de la actuación también se manifestó. Julio César Herrera, recordado por Betty, la fea, escribió un sentido mensaje: “La vida es bien corta y uno ni se da cuenta. Se ha ido Salvo Basile. Gracias, señor”.

Salvo Basile deja un legado de más de 50 años de carrera, una Ley de Cine que transformó la producción en Colombia y el recuerdo de un hombre que, aunque nació en Italia, decidió que su corazón latiera siempre al ritmo del Caribe colombiano.