Gente

El conmovedor último adiós de Salvo Basile y la carrera política que dejó a medias antes de morir

Falleció Salvo Basile a los 85 años en Cartagena; su lucha contra el cáncer y el último adiós de políticos y artistas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

26 de enero de 2026, 7:07 p. m.
Murió Salvo Basile, el napolitano que se convirtió en leyenda del cine colombiano
Murió Salvo Basile, el napolitano que se convirtió en leyenda del cine colombiano Foto: x

Colombia se despierta con una noticia que enluta la cultura y el séptimo arte. Este lunes, 26 de enero, se confirmó el fallecimiento de Salvatore Basile, conocido cariñosamente como Salvo Basile, a los 85 años. El reconocido actor y productor, que padecía un agresivo cáncer de estómago, dejó un vacío irreparable en Cartagena, la ciudad que lo adoptó y que él defendió hasta sus últimos días.

Un adiós confirmado por las grandes voces del periodismo

La noticia de su partida fue confirmada inicialmente por el periodista Julio Sánchez Cristo durante la emisión de 6 A. M. Hoy por Hoy, de Caracol Radio. Minutos más tarde, Gustavo Gómez ratificó el deceso, desatando una ola de reacciones en redes sociales. Basile se encontraba en Cartagena, donde su salud se había deteriorado en las últimas semanas debido a la enfermedad.

Nacido en Nápoles en 1940, Salvo llegó a La Heroica en 1968 como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la película Queimada. Lo que sería una estancia temporal se convirtió en una historia de amor de más de medio siglo con el país, donde no solo formó una familia, sino que se convirtió en el motor detrás de la Ley de Cine y el crecimiento de la industria audiovisual nacional.

La “misteriosa” última publicación: ¿una dedicatoria final?

A pesar de no ser un usuario habitual de las redes sociales, el perfil de Instagram de Basile se ha convertido en un santuario para sus seguidores. Su última publicación ha generado diversas interpretaciones. Se trata de un video de The Beatles con el tema I saw her standing there.

Gente

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Gente

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

Gente

Carolina Cruz dijo que sus padres fueron claves en la separación con Lincoln Palomeque; explicó en qué influyeron

Gente

Zion, en el ojo del huracán: el artista fue detenido en Puerto Rico; esto es lo que se sabe sobre el arresto del reguetonero

Gente

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tenso posicionamiento en ‘La casa de los famosos′ y casi terminan en golpes: “Payaso, perdedor”

Gente

Marcelo Cezán expuso error sobre ‘La casa de los famosos 3′ en vivo y dejó en evidencia detalle

Gente

Famosa actriz colombiana preocupó por situación que enfrenta; destapó problema de salud: “Los errores me salieron a los 60 años”

Gente

Estos son los famosos que murieron en 2025

Gente

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

Gente

Este es el actor colombiano que saldrá en la película de terror ‘Scream 7’

La canción habla de la fascinación profunda por un encuentro que lo cambia todo. En redes, los usuarios especulan si se trataba de una dedicatoria a su esposa o un mensaje de despedida a la vida misma.

Entre el arte y la política: su lucha contra la corrupción

Basile no solo fue un hombre de cámaras y guiones; su compromiso con Cartagena lo llevó también a los terrenos de la política. Otra de sus publicaciones recientes, que hoy cobra un valor simbólico, fue un afiche de su campaña para el Concejo de Cartagena. En dicha imagen, el actor expresaba su firme intención de luchar contra la corrupción, demostrando que su amor por la ciudad trascendía la actuación.

Reacciones de personajes de la política colombiana

El impacto de su muerte ha cruzado todas las fronteras ideológicas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó su cuenta de X para expresar su gratitud: “Murió Salvo Basile, actor napolitano que amó a Cartagena. Siempre gratitud, ayudó a nuestra Ministra María Consuelo Araujo en la ley de promoción del cine nacional”.

Por su parte, la candidata presidencial Claudia López también se unió al duelo: “Lamento profundamente la partida de Salvo Basile, un cartagenero y colombiano de corazón que nos enseñó a querer lo nuestro… ¡Gracias, Salvo, por querernos!”.

El gremio de la actuación también se manifestó. Julio César Herrera, recordado por Betty, la fea, escribió un sentido mensaje: “La vida es bien corta y uno ni se da cuenta. Se ha ido Salvo Basile. Gracias, señor”.

Salvo Basile deja un legado de más de 50 años de carrera, una Ley de Cine que transformó la producción en Colombia y el recuerdo de un hombre que, aunque nació en Italia, decidió que su corazón latiera siempre al ritmo del Caribe colombiano.

Más de Gente

Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Murió Salvo Basile, el napolitano que se convirtió en leyenda del cine colombiano.

El conmovedor último adiós de Salvo Basile y la carrera política que dejó a medias antes de morir

Paola Jara, Luis Alfonso y Jessi Uribe

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

La presentadora habló sobre el vínculo que sostiene con el actor y aclaró si intentaron reconciliarse.

Carolina Cruz dijo que sus padres fueron claves en la separación con Lincoln Palomeque; explicó en qué influyeron

Zion es arrestado en Puerto Rico tras dar positivo en prueba de alcohol

Zion, en el ojo del huracán: el artista fue detenido en Puerto Rico; esto es lo que se sabe sobre el arresto del reguetonero

Así fue el fuerte posicionamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en 'La casa de los famosos 3'

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tenso posicionamiento en ‘La casa de los famosos′ y casi terminan en golpes: “Payaso, perdedor”

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentan esta nueva temporada en la que acompañarán a los famosos de Colombia.

Marcelo Cezán expuso error sobre ‘La casa de los famosos 3′ en vivo y dejó en evidencia detalle

Mile Vergara, famosa actriz.

Famosa actriz colombiana preocupó por situación que enfrenta; destapó problema de salud: “Los errores me salieron a los 60 años”

Así se encontraron las joyas de Yeison Jiménez en el lugar del accidente.

Joyas y pertenencias de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente; todo estaba calcinado

Arrendador de Medellín expuso situación

Arrendador estalló tras críticas por costos de alojamiento en Medellín tras show de Bad Bunny; expuso daño: “Me dejaron jodido”

Noticias Destacadas