Marcelo Cezán reveló que se volverá a casar con Michelle Gutiérrez

Marcelo Cezán es un reconocido presentador a nivel nacional. Él y su esposa Michelle Gutiérrez irán de nuevo al altar, luego de seis años de matrimonio, con el fin de renovar sus votos. Cezán sorprendió, de manera grata, a sus seguidores luego de compartir un video en el que le propone, una vez más, matrimonio a su esposa.

En medio de una transmisión en vivo, compartida en las cuentas oficiales tanto de Cezán como de su esposa, la pareja esperaba compartir un mensaje acerca de la importancia de la unión familiar y el matrimonio, en tiempos como los que se viven en la actualidad.

Cuando la pareja iba a dar inicio a la explicación, Marcelo se mandó la mano a uno de los bolsillos del abrigo que llevaba puesto y saco una caja para luego interrumpir a la cantante. Acto seguido, Marcelo le dice a Michelle las siguientes palabras.

“Les voy a mostrar de qué se trata, mi amor ¿te quieres casar conmigo otra vez?, dime la verdad ¿te quieres casar conmigo otra vez?, ¿quieres renovar los votos conmigo?”.

Marcelo Cezán y su esposa volverán al altar. - Foto: Tomada de Instagram @marcelocezan

La artista se mostró algo sorprendida ante la pregunta de Cezán, pero en el momento que su esposo le pidió que le dé uno de sus dedos y le pone el anillo, ella se da cuenta de que es una propuesta real y sincera, que va más allá de la explicación o el mensaje que querían compartir con sus seguidores.

En medio de risas y algo de nerviosismos, Michelle le dice a Marcelo que sí. El actor le reveló a su esposa que tuvo varios cómplices para dicha propuesta e incluso le prometió un gran regalo de bodas.

Lo sucedido fue compartido por Cezán en su cuenta personal de Instagram en donde aseguró que sostiene una relación con Michelle desde hace 12 años y están casados hace seis; además, aprovecho para mencionar que se casaría una y mil veces más con ella. También uso la ocasión para decirle a su esposa que durante todos estos años ella ha sido “la mejor compañera y esposa del mundo”.

“Este es un momento muy especial para nosotros como pareja y como familia. 12 años de relación, 6 años de matrimonio. Me casaría contigo una y mil veces. Graciassss por ser la mejor compañera y esposa del mundo. @fabriciocezangutty Gracias a Dios, gracias a nuestros líderes, gracias a nuestras familias, gracias a nuestra Iglesia @supresenciaiglesia y por supuesto a nuestros cómplices @veneziajoyeria y @motorgroupcol QUE VIVA EL BUEN AMOR”.

Marcelo Cezán se sinceró y habló del duro momento económico que atravesó: “toqué fondo”

Gracias a la fama que este presentador ha forjado a lo largo de su vida, varios de sus seguidores se han interesado por conocer detalles de su pasado, su vida amorosa y personal. El conductor de Bravíssimo, programa de entretenimiento de Citytv los fines de semana, habló sobre la época que vivió antes de conocer a su esposa Michelle Gutty.

Las declaraciones del también cantante y actor se dieron a conocer por medio de una entrevista concedida para el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, allí Cezán dio detalles de lo que fue su vida llena de excesos a causa de las fiestas y como resultado del éxito profesional como cantante y actor.

Cezán contó sobre época dura en su vida que lo llevó a la "ruina económica". - Foto: Tomada de Instagram @marcelocezan

El artista señaló que por varios años en su vida sintió un profundo vacío. “Al final del día yo llegaba a mi casa y como que… sentía un vacío que no me daba la paz total. Eso lo llené con fiestas, con cosas, con bohemia… Igual la pasé bien, no reniego de ese momento”.

Esta situación lo llevó a tocar fondo y darse cuenta de que había llegado a una “ruina económica” al sumar un total de “400 millones de pesos” en deudas, debido a la cantidad de préstamos que adquiría sin pensarlo y que luego malgastaba.

El actor manifestó que debido a la presión de las deudas y otros aspectos pensó en quitarse la vida.