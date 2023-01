Marcelo Cezán pensó en quitarse la vida por un conflicto familiar que le impidió cumplir un sueño

Marcelo Cezán es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión nacional, debido a su trayectoria en formatos como Do Re millones y Bravíssimo. Su talento como actor conquistó el corazón de cientos de personas, quienes aún lo recuerdan por el trabajo que realizó en producciones como Tentaciones, Me llaman Lolita, Amor a la plancha, Amor sincero, Anita, no te rajes y Juego limpio.

Ante el reconocimiento que ganó en los medios colombianos, el artista sumó un gran número de seguidores en redes sociales, quienes se interesaron por conocer detalles de su vida personal, familiar y amorosa. En distintos momentos estos curiosos indagaron sobre sus actividades, proyectos, planes a futuro e inconvenientes que atravesó.

Recientemente, Marcelo Cezán llamó la atención de los curiosos en las plataformas digitales, debido a información que surgió sobre su vida personal en un programa de entretenimiento. El presentador fue protagonista de un espacio en el formato, donde recordaron una entrevista que dio a Lo sé todo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip de La Kalle, Carlos Giraldo, uno de los presentadores, aprovechó el diálogo con sus compañeros para felicitar a Lo sé todo por los años que llevaba al aire. En este espacio que se tomó, el colombiano recordó unas palabras que dio Cezán en una entrevista de este proyecto, donde mencionó una etapa compleja de su pasado.

Según expresó el presentador, también integrante de La Red, el reconocido actor y cantante confesó tiempo atrás que la relación con su padre no fue buena, debido a los conflictos que se desarrollaron cuando él era muy pequeño. A la edad de 13 años recibió una oportunidad para formarse como futbolista profesional, pero su progenitor se lo prohibió y lo alejó del sueño.

“Es un tema que salió precisamente en ese programa y me pareció importante tocarlo. Le hicieron una entrevista al señor, Marcelo Cezán, reconocido cantante, actor y presentador colombiano, y el hombre contó ahí algo que me parece muy importante que muchos papás escuchen”, dijo Giraldo.

El exdirector de Sweet relató que el artista soñaba con llegar a las canchas y mostrar su pasión por este deporte, pero su papá nunca estuvo de acuerdo, por lo que no lo apoyó y terminó generándole una fuerte frustración a nivel profesional.

“Es que él terminó teniendo una relación muy difícil, casi de odio, con su padre, porque no lo quiso dejar ser futbolista. Él quería ser futbolista, a los 13 años tuvo la oportunidad de su vida de jugar con el Deportivo Cali y cuando le dijo al papá: ‘Me voy a dedicar al fútbol, voy a ser futbolista’, el progenitor le dijo: ‘No existe la más mínima posibilidad de que hagas esto’”, comentó Carlos Giraldo, puntualizando en lo expresado por el actor en aquella entrevista.

“Para él fue una gran frustración, y desde entonces quedó con esa relación. De adulto tampoco tuvieron una bonita relación”, agregó.

No obstante, el presentador de La Kalle fue claro en que esto era un mensaje para aquellos padres que buscaban encaminar a sus hijos en carreras “serias”, creyendo que los deportes o las artes no lo eran. Ahí fue cuando puntualizó en el impacto que habría tenido esta decisión en Cezán, al punto de quererse quitar la vida.

“Muchos papás, todavía, cuando sus hijos les dicen que se quiere dedicar a un deporte o a una actividad artística, les piden que estudien algo primero y que luego hagan lo que se les dé la gana. Como si esto no fueran profesiones”, indicó.

“El quedó con esta frustración para toda la vida, lo hace de manera aficionada, pero sí lo contó al punto de que, incluso, pensó en quitarse la vida, así lo dice en la entrevista, por la frustración que le dio que su padre no lo dejara que hiciera lo que él quería”, concluyó, pidiendo atención en los sueños de los hijos y el valor que tenía en sus vidas.