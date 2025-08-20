“Llevamos 9 meses”: Carlos Giraldo reveló detalles de su relación con Sebastián Tamayo

Hace algún tiempo, en redes sociales se viralizaron una serie de fotografías en las que se puede observar a Carlos Giraldo, reconocido presentador de Sweet, el dulce sabor del chisme y La Red, muy cercano a Sebastián Tamayo, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele.

Pese a que muchos llegaron a pensar que las estrellas de la farándula tenían una relación amorosa, en una reciente entrevista con Los Impresentables de Los 40, los famosos revelaron la verdad y hablaron de su relación laboral y nuevo proyecto.

“Sebastián Tamayo y yo estamos en una obra que se llama Y me enamoré de él. Es una obra muy compleja, pero muy bella y es una historia de amor entre dos hombres, con una diferencia de edad como la que tenemos Sebastián y yo, 30 años exactamente (...) Tal vez, por eso les pudo haber llegado una imagen de nosotros dándonos un beso. Llevamos juntos ya nueve meses; trabajando en la obra, obviamente”, dijo en risas frente a los micrófonos del programa de radio.

Además, le explicó a los oyentes y a las miles de personas que se conectan por medio de la transmisión en vivo del programa de entretenimiento, de qué se trata la obra que han venido presentado en los últimos meses en Bogotá y Florencia.

“Es una obra muy entretenida, cantamos, bailamos, nos besamos, este hombre se desnuda y la gente se queda con la boca abierta, viéndole el cuerpazo, de frente y de espalda. Básicamente, estamos contando cómo estos personajes antagónicos se atraen”, afirmó Carlos.

Por otro lado, Sebastián Tamayo, quien fue uno de los aspirantes más comentados para segunda entrega de La casa de los famosos Colombia, se mostró emocionado por poder compartir escenario con Carlos y mostrarse frente al público dentro de una faceta artística, pues esto lo que siempre le ha llamado la atención en el medio del entretenimiento.

“Hace tiempo quería poder expresarme porque darle esa entrada al arte es muy importante. Las personas me han conocido por los realities en los que he estado y a veces, hay una concepción, entonces la gente piensa que yo soy el de los realities nada más y no, yo sigo buscando mi carrera actoral y artística”.

Finalmente, manifestó que muchos podrían llegar a pensar que, como una persona heterosexual, sería complicado el poder llegar a tener escenas en las que se besa con otro hombre. Sin embargo, afirmó que piensa lo contrario: “Debo ser un actor valiente y un actor de verdad”.

Por medio de la sección de los comentarios, los fanáticos de los actores compartieron sus opiniones y manifestaron su apoyo en este nuevo camino: