Influencer expuso a famoso presentador tras cita romántica fallida: “Me hizo pagar la cuenta”

Hace algunos meses, Alejo Peinado, creador de contenido, compartió con sus más de 1.3 millones de seguidores en TikTok una historia que generó polémica entre los usuarios de la plataforma de videos. Después de un tiempo, decidió hablar sobre una cita que tuvo con una importante personalidad del mundo de la televisión, la cual no salió como esperaba.

El joven se mostró bastante molesto frente a la cámara y reveló que, tras mucho tiempo del encuentro, recibió un mensaje de parte del hombre cuya identidad ha preferido mantener en reserva hasta el momento.

Alejo relató que, después de haber pasado a recogerlo y dirigirse a un costoso restaurante ubicado en el sector de Las Palmas, en Medellín, el presentador le manifestó que no tenía cómo pagar la cuenta, ya que, según dijo, se le había quedado la tarjeta en casa. Por esta razón, le pidió dinero prestado al creador de contenido, asegurando que le haría una transferencia al llegar a su hogar.

No obstante, los días pasaron y dicha transferencia nunca se realizó, motivo por el cual Alejo decidió hablar abiertamente del tema a través de su cuenta.

“Resucitó el presentador de televisión que me hizo pagar la cuenta de la cena que nos comimos en El Poblado, está enojado y no me quiere volver a ver en su vida. Oiga, la gente es hasta descarada. O sea, uno les sale a deber, ¡sabiendo que fui yo quien pagó esa cuenta!”, dijo con evidente molestia.

Además, mostró una captura de pantalla en la que se pueden ver los mensajes que le envió la persona en cuestión.

@alejopeinado Resucitó el presentador que me puso a pagar la cuenta de la cena 🤦🏻‍♂️ ♬ sonido original - Alejo Peinado

“Hola, Alejandro, no tenías porque haber publicado ese video, yo te dije que te pagaría. Sabías que ese día no había llevado mi tarjeta. No te quiero volver a ver en mi vida, dime dónde te deposito la plata”, escribió el hombre.

Ante esto, Alejo tomó la decisión de responder y compartir un contundente mensaje: “Oiga, mi amor, yo no necesito esa plata, después de un año vino a resucitar, vea pues. Ahí si cuando publiqué el video, ya quiso decir que me iba a pegar. Yo ya no necesito esa platica, mijo, quédese con ella para que siga aparentando, porque es que a veces aparentan que porque trabajan en televisión tienen mucho dinero”.

Finalmente, reveló que ha visto contenidos similares de otros de sus colegas por medio de las redes sociales, por lo que esta no sería la primera vez que el presentador tendría este tipo de comportamientos.

“Creo que le ha hecho eso a varias personas (...) Yo me quedo aterrado, me provoca hasta decir el nombre para hacerlo quedar mal, pero he sido buena gente, no he querido exponerlo”.

Programa de entretenimiento del Canal Caracol. | Foto: Instagram: @marymendez55