Famoso presentador de ‘La Red’ estrenó nuevo proyecto; ¿abandonó el programa de Caracol?

Por su participación en algunos de los programas de chismes y entretenimiento más importantes de la televisión colombiana, el presentador Carlos Giraldo se ha consolidado como una de las figuras con mayor credibilidad en la industria, especialmente, a la hora de hablar de la vida de las estrellas de la farándula a nivel nacional.

Producciones como Sweet, el dulce sabor del chisme, La Kalle y La Red le han permitido ganarse el cariño de miles de personas que cada fin de semana se conectan con el Canal Caracol para verlo brillar en la pantalla.

Sin embargo, el hombre compartió a través de una entrevista con Los Impresentables de Los 40 que otro de sus grandes amores es el teatro. Por esta razón, desde hace más de un mes se ha estado presentando en Bogotá y Caquetá con una obra que ha captado la atención de su público, especialmente, en el movimiento LGTBIQ+.

En esta ocasión, Juan Carlos Giraldo se unió con Sebastián Tamayo, recordado por su participación en el reality de convivencia Protagonistas de Nuestra Tele y aspirante a la segunda temporada de La casa de los famosos, ambas producciones del Canal RCN.

“Sebastián Tamayo y yo estamos en una obra que se llama Y me enamoré de él. Es una obra muy compleja, pero muy bella y es una historia de amor entre dos hombres, con una diferencia de edad como la que tenemos Sebastián y yo, 30 años exactamente”, dijo frente a los micrófonos de la estación de radio.

Agregó: “Es una obra muy entretenida, cantamos, bailamos, nos besamos, este hombre se desnuda y la gente se queda con la boca abierta, viéndole el cuerpazo, de frente y de espalda. Básicamente, estamos contando cómo estos personajes antagónicos se atraen”.

¿Carlos Giraldo se va de ‘La Red’?

Pese a que muchos pensaron que este nuevo proyecto del presentador del Canal Caracol lo haría renunciar a sus obligaciones dentro del programa La Red, la verdad es que, Carlos Giraldo ha logrado organizar su agenda para que las presentaciones en vivo no se crucen con los horarios de grabación con sus compañeros Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo.