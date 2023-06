Shakira revela impactante escena de ‘Copa vacía’, su nueva canción junto a Manuel Turizo; se le ve entre ratas

“Bien o mal, pero que hablen”, dice un adagio, y Shakira es el mejor ejemplo. Desde hace un año, la colombiana no ha dejado de figurar en las principales páginas de la prensa rosa. El fin de su relación con Piqué, la Music Session junto a Bizarrap, la mudanza a Miami, el supuesto romance con Lewis Hamilton, el Acróstico dedicado a sus hijos... Siempre hay conversación en torno a ella.

Este 28 de junio, no solo se continúa haciendo eco a la entrevista que brindó en conversación con People en Español, en la que hizo referencia a la traición de Gerard Piqué con Clara Chía mientras que su papá, William Mebarak Chadid, padecía quebrantos de salud.

Portada de 'Copa vacía' de Shakira con Manuel Turizo. - Foto: Sony Music

La barranquillera también está generando expectativa por el lanzamiento de Copa vacía, una canción en la que colaboró Manuel Turizo y de la que se ha estado hablando desde el pasado febrero. El que promete ser su nuevo éxito musical estará disponible en las plataformas digitales el jueves, 29 de junio, a las 8 p. m.

Las últimas horas, por ejemplo, subió un adelanto del videoclip, solo que silenciado. En las imágenes se ve a Manuel Turizo rescatándola bajo el mar y a ella haciendo las veces de sirena, como se había vaticinado, luego de que se filtrara la portada del sencillo.

También, llama la atención una escena en la que se ve a Shakira en medio de basura, de empaques plásticos, a orillas de la playa, que tendrían como trasfondo su activismo en pro del cuidado medioambiental. Incluso se ve una rata dentro del basurero en el que aparece la artista acostada.

Milan y Sasha, en el video de la canción 'Acróstico'. - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

“No sé por qué creo que será mi canción favorita de 2023″; “Nosotros, como fans, así haremos esta hermosa canción, que llegue lo más alto porque te lo mereces, reina”, y “OMG, el nivel de producción del video”, son algunos de los comentarios que destacan.

Valga recordar que desde la ruptura amorosa con Gerard Piqué, este será el quinto lanzamiento de Shakira. El primero fue Monotonía, junto a Ozuna, una canción en la que experimentó en el género de la bachata; siguió, Music Session #53, una ‘tiradera’ de frente contra su ex; TQG, en colaboración con Karol G, que vive su mejor faceta como artista, y ‘Acróstico’, de la mano de sus hijos, Milan y Sasha, con la que enterneció al mundo.

Shakira abrió su corazón con ‘People’

En conversación con People, Shakira también habló de su regreso a Miami y a la soltería, y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, su familia, sus amigos y hasta sus fanáticos, en esta nueva etapa que escribe junto a sus hijos, de 10 y 8 años.

La artista se sinceró sobre los difíciles momentos que ha vivido tras su separación. “No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días”, aseguró Shakira.

Shakira, portada de 'People en Español'. - Foto: Revista People

Y confesó que “hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido”.

Y aunque aseguró que ha habido días en los que sintió que no podría sobrellevar todos los malos momentos a los que ha tenido que enfrentarse en el último año, reconoce que “la resiliencia del ser humano es inagotable y más la de las mujeres”.