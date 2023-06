Shakira, de nuevo criticada en España: “Hay cosas más dolorosas que una separación”, le dice periodista de ese país

Después de un 2022 turbulento, marcado por su separación con Gerard Piqué, Shakira brilla como nunca antes este año. Y no solo porque ha conseguido ubicarse en los primeros lugares de los listados en Spotify y Youtube, con canciones como la Session #53 con Bizarrap y TQG, con su compatriota Karol G. También fue elegida como la Mujer del Año por parte de la Revista Billboard y este lunes la artista encabezó el listado de los ‘Los 50 más bellos de 2023′ de la revista People en Español.

En entrevista con esta publicación, la colombiana abrió su corazón. Habló de su regreso a Miami y a la soltería, y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, su familia, sus amigos y hasta sus fanáticos en esta nueva etapa que escribe junto a Milan, de 10 años, y Sasha, de 8.

Shakira fue elegida la más bella de 2023 por la revista People en Español, en su reciente edición. - Foto: Revista People

La estrella barranquillera se sinceró sobre los difíciles momentos que ha vivido tras su separación. “No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días”, aseguró Shakira.

La colombiana confesó que “hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido”.

Conozca la sorpréndete predicción acerca del tercer embarazo de Shakira - Foto: Getty Images

Siguen las críticas en España

Y pese a que sus palabras han despertado la solidaridad de millones en todo el mundo, muchos otros no reciben de la mejor manera su desahogo en los medios de comunicación y la culpan del exceso de interés que su separación ha despertado en la prensa.

Es el caso de los periodistas del programa Espejo público, en España, en lo que el portal El Nacional de Cataluña calificó como “una bofetada con la mano abierta descomunal a la artista”.

“Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin. Ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que no, es que de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa”, indicó la periodista Susana Grisso en dicho espacio.

"Parece la única mujer que se haya separado" La reacción de #SusannaGriso ante las últimas declaraciones de #Shakira pic.twitter.com/J1rroiY5Js — TVMASPI (@sebas_maspons) June 27, 2023

Lo cierto es que en People la colombiana no ahorro detalles del dolor que le produjo su ruptura. Y aunque aseguró que hubo días en los que sintió que no podría sobrellevar todos los malos momentos a los que tuvo que enfrentarse en el último año —su separación, la salud de su padre, sus problemas con Hacienda—, reconoce que “la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Porque ahora entiendo, más que nunca, lo que es ser mujer, lo he vivido en carne propia, y puedo comprender el significado de ser mujer en todo el sentido de la palabra. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario”.

Sobre la manera en que ha sobrellevado el desamor, la colombiana de 46 años aseguró en People que ha “pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones”.