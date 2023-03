Shakira, Karol G y otras dos colombianas forman parte de la lista de las 25 mujeres más poderosas del 2023 según People en Español

Cada año la revista People en Español reconoce el trabajo de mujeres hispanas empresarias, activistas, actrices, cantantes y celebridades que a través de su trabajo dejan huella. Este año las 25 mujeres poderosas del 2023 que fueron homenajeadas tienen algo en común: todas inspiran y luchan por un mundo mejor.

Entre este grupo hay cuatro colombianas que fueron seleccionadas por su contribución al liderazgo femenino desde la música y la motivación personal.

Una de ellas es Shakira, quien continúa triunfando con sus últimas canciones. De acuerdo con People en Español, la famosa frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de la canción ‘Music Sessions #52′ que realizó junto con el productor argentino Bizarrap, se convirtió en el mantra del empoderamiento femenino en 2023. De hecho, esta canción llegó al primer lugar en Spotify y el video ya suma más de 400 millones de visitas en Youtube.

‘Music Sessions #52′ de Shakira y Bizarrap llegó al primer lugar en Spotify. - Foto: Getty Images for Live Nation

Otra de las canciones más escuchadas de la barranquillera es TQG (Te Quedé Grande), la esperada colaboración junto a Karol G, quien también hace parte de la lista de las 25 mujeres hispanas poderosas de People en Español. Carolina Giraldo, conocida como Karol G, ha logrado posicionarse en un género musical en el que reinan los hombres. Con su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, la artista se convirtió en la primera mujer en tener de número uno un disco en español en los Billboard 200.

Motivación y abundancia

La tercera colombiana poderosa es Daniela Álvarez, la ex Miss Colombia a la que tuvieron que amputarle su pierna izquierda por una isquemia hace casi tres años. “Si bien lo que mayor satisfacción le produce es la labor de motivación y la tarea de solidaridad que lleva a cabo a través de su fundación, es imposible resistirse a su ejemplo de tenacidad, como muestra en los videos que comparte en redes de sus visitas a pacientes que han sufrido pérdidas similares a la suya y a los que ayuda a afrontar una nueva vida repleta de incertidumbres”, explica People.

En los últimos años, Álvarez ha presentado programas de televisión, ha vuelto al modelaje y ha sido jurado de programas de belleza. Además, a finales de 2022 la muñeca Barbie con prótesis fue creada en su honor.

La otra colombiana poderosa del listado de People es Margarita Pasos, una de las conferencistas de habla hispana más influyentes. Buena parte de su mentoría está orientada a guíar a miles de mujeres hacia logros que las hagan más exitosas y felices.

Margarita Pasos, coach de Vida y Empresarial. - Foto: Nicolas Linares

Pasos creó el movimiento ‘Yo pude, ¡tú puedes!’ con el fin de ayudar a quienes tienen desafíos emocionales por medio de herramientas didácticas que les permitirán hacer cambios importantes en su bienestar.

Al enterarse del reconocimiento, la conferencista mencionó en sus redes sociales que esta noticia es gasolina para su labor. “Es una responsabilidad más de seguir mostrando que sí es posible dejar de lavar carros, sí es posible seguir tus sueños y creer para ver, no ver para creer”, afirmó .

A estas cuatro colombianas las acompañan otras latinas como Camila Cabello, cantante que ha compartido su lucha por la salud mental; Maite Perroni, actriz mexicana reconocida por su participación en el grupo RBD y en varias producciones de Netflix; Jenna Ortega, de 20 años, quien le dio vida al icónico personaje de Wednesday Addams en la popular serie de Netflix, Wednesday; y Zoë Saldaña, una actriz dominicana y puertorriqueña que a sus 44 años protagonizó Avatar: The Way of Water (2022), la tercera película más taquillera de todos los tiempos.

Jenna Ortega le dio vida al icónico personaje de Wednesday Addams en la popular serie Wednesday de Netflix. - Foto: Getty Images for IMDb

Otras de las mujeres destacadas son Katya Echazarreta, quien participó en cinco misiones de la NASA y se convirtió en la primera mexicana en viajar al espacio; y Bertha González Nieves, reconocida por certificarse como la primera maestra tequilera en la historia de la Academia Mexicana de Catadores de Tequila.

Esta es la lista completa de las 25 mujeres más poderosas del 2023 según People en Español

1. Shakira

2. Ana de Armas

3. Rosalía

4. Karol G

5. Margarita Pasos

6. Camila Cabello

7. Jenna Ortega

8. Daniela Álvarez

9. Maite Perroni

10. Clarissa Molina

11. Marcela Marañon

12. Zoë Saldaña

13. Katya Echazarreta

14. Bertha González Nieves

15. María Becerra

16. Tania León

17. Carmen Aub

18. Chiki Bombom

19. Lourdes Del Río

20. Francisca

21. Jennicet Gutiérrez

22. Lucía Méndez

23. Dayanara Torres

24. Diane Mejía-Jones

25. Oliva Pichardo

