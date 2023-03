Hay que evitar la zona cómoda , romper los techos y elevar las metas. “El ser humano sin metas se deprime, se autodestruye, se estanca o se muere”. Algunos de estos techos mentales que según Margarita pueden hacer que una mujer se detenga son: “no me gusta, no sé comunicar en público o yo puedo sola”.

Manejo de tiempo: muchas veces se trata más de saber qué no hacer. Al respecto, Pasos sugirió delegar y leer el best seller de Brian Tracy, quien recomienda buscar mentones para acelerar procesos; tener conciencia sobre el network “si usted anda con cinco borrachos usted va a hacer el sexto”; y entender que todo lo que se hace y se deja de hacer tiene consecuencias, “o me acerca o me aleja de las metas”.