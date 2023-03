- Foto: She is Foundation

Esta experiencia forma parte de un proyecto de la Fundación She Is, que busca inspirar grupos de niñas y jóvenes a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

El próximo mes de agosto, 35 niñas y adolescentes colombianas tendrán la oportunidad de viajar al Space Center de la NASA en Houston, Texas, y conocer el centro de operaciones espaciales más grande del mundo. Las ganadoras fueron seleccionadas por la Fundación She Is, que le apuesta a impactar la vida de niñas en condición de vulnerabilidad a través de un programa educativo en STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), y de esta manera motivarlas e inspirarlas a ser agentes de cambio en sus comunidades.

Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is, explica que el proyecto ‘She Is Astronauta-Inmersión’ permite construir equidad y paz, y fomentar el acceso a educación. “Para esta tercera edición contamos con la participación de regiones que hacen parte de la Colombia profunda, lo que nos llena de felicidad”, dice.

Precisamente, las participantes, que tienen entre 11 y 16 años, representan a 35 municipios de 23 departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés Islas, Santander, Sucre y Vichada. Será la primera vez que participen niñas y adolescentes de Amazonas, Córdoba, San Andrés, Sucre y Vichada.

La convocatoria se cerró en febrero y las ganadoras se reunirán por primera vez, de manera virtual, el 27 de marzo. Meses antes de viajar comenzarán un camino de aprendizaje mediante módulos académicos virtuales en los que además de aprender y desarrollar habilidades del método STEAM, se formarán en temas como liderazgo, ciberbullying, emprendimiento, comunicación y decisiones asertivas.

Todo lo aprendido, a nivel personal y educativo, servirá de preparación para la inmersión académica al Space Center Houston - NASA. Las clases o sesiones comenzarán el 27 de marzo y tendrán una duración de cuatro meses.

Aliados estratégicos, claves para el proyecto

‘She Is Astronauta-Inmersión’ cuenta con el apoyo de grandes organizaciones y empresas. Para este año, los aliados son la Fundación Con Cora, Ecopetrol, Organon, Fundación VINCI, Softserve, la Alcaldía de Medellín, AMATIC, Cenit, Opain, Odinsa y ONU Mujeres, entidades que se propusieron capacitar e inspirar la vida de niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza.

Desde Softserve Colombia, una empresa de tecnología y software, explican que aún se percibe una brecha de género importante en las habilidades STEAM, por lo que esta oportunidad que tendrán las niñas y adolescentes será de motivación para hacerlas conscientes de lo lejos que pueden llegar.

La compañía hizo parte del comité que seleccionó a las participantes y le pidió a sus colaboradores que postularan a familiares o conocidos cercanos para que participaran en el proceso de convocatoria y selección de las beneficiarias. El desarrollador de software, John Alejandro Medina, por ejemplo, postuló a su sobrina María Paulina Millán, de 13 años, quien vive en el municipio de Angostura, Antioquia, y ahora hace parte del grupo de 35 colombianas que viajarán a Houston.

“Estoy emocionada y feliz por la oportunidad que me dieron de conocer y viajar. Mi sueño es estudiar Ingeniería Aeronáutica, y en un futuro me veo trabajando en la NASA. Mis expectativas son grandes, pues voy a conocer personas nuevas y tener experiencias que serán inolvidables”, expresa Medina.

Desde la Fundación She Is explican que después de la inmersión académica, las tripulantes podrán elevar su voz, contar sus experiencias y replicar con su ejemplo y talento el cambio positivo por una mayor equidad, a través de mejores oportunidades para la juventud en el mundo.

