Melissa Martínez reveló que se hizo ‘retoque’ estético y nadie se dio cuenta

Melissa Martínez se ha ganado reconocimiento, admiración y apoyo gracias a su profesionalismo, pues en todos los formatos de televisión en los que ha estado, se ha caracterizado por su versatilidad, personalidad carismática y, sobre todo, por conocer bastante de deportes.

La periodista se dio a conocer haciendo notas para RCN. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Y es que además de ser toda una profesional, es una de las mejores en el contexto de las redes sociales. Al ser tan constante y tener una relación tan cercana con sus seguidores, se ha logrado ganar el corazón de muchas personas al rededor del mundo.

Es una de las mujeres que más sube contenido, le gusta hacer dinámicas con sus fanáticos, contarles de sus proyectos, sueños y experiencias.

Fue por medio de una entrevista que fue publicada en el canal de YouTube de Eva Rey que la mujer reveló que se gana su buena platica trabajando en plataformas como TikTok e Instagram. Después de estar indagando en el tema y de hacer una dinámica tipo subasta, Martínez da la impresión de que sus ganancias por medio de redes sociales podrían oscilar entre los 200 y 250 millones de pesos.

Melissa Martínez contó que recibe grandes sumas de dinero por pauta en sus redes sociales. - Foto: @melissamartineza

Ahora, la presentadora confesó que se había hecho un retoque que no muchos habían notado. Todo se dio porque tanto ella como el médico cirujano Carlos Ramos compartieron fotos juntos en medio de una cena.

Fue el especialista el que causó revuelo al revelar que Martínez había pasado por su quirófano hace unos meses y que sus seguidores no se habían dado cuenta. “Ustedes no se han dado cuenta, de unos días para acá está más hermosa, más linda, más bella”, dijo el doctor refiriéndose a Melissa.

A lo que ella respondió: “Más feliz y rozagante. Vamos a confesar nuestro amor”. Luego Ramos sostuvo: “¿ustedes no le ven un escote pronunciado? Una cinturita más chiquitica” y ella indicó que la cintura siempre ha sido la misma.

“Cállate (…). No me jodas mi cintura, siempre ha sido mi cintura”, y luego añadió que cambió sus prótesis, “ustedes no se dieron cuenta, me hizo el cambio porque él consideró que era necesario así que bueno, las manos del doctor”.

El especialista dijo que quiso hacer esa confesión porque sabía que la noticia iba a salir a la luz pública y que era mejor aclarar cualquier rumor. Además, Melissa Martínez dijo que ese no será el único retoque que se realizará, pues, cuando tenga hijos seguramente volverá a pasar por el quirófano.

“Pero ¿qué van a decir mi amor?, que me cambiaste las prótesis, mi amor, normal, después de los babys tendrás otra vez que hacerme”, aseguró.

Cabe resaltar que Melissa Martínez llegó a pesar más de 100 kilos y por ello empezó a someterse a una dieta rigurosa acompañada de ejercicios y una que otra ayudita.

Cabe recordar que uno de los temas que más dio de qué hablar durante el 2022 fue la separación de Melissa Martínez y Matías Mier. La pareja conformada por la periodista deportiva y el futbolista era una de las más conocidas de la farándula nacional, pues a través de las redes sociales compartían muchos de los momentos que vivían juntos.

Asimismo, todo parecía indicar que entre ellos todo iba bien, ya que se mostraban muy estables. Sin embargo, tras cinco años de relación, tres de ellos como esposos, decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Así lo dio a conocer el uruguayo en un comunicado que publicó en Instagram.

Y aunque durante mucho tiempo, la periodista guardó silencio frente a este tema, fue en diálogo con su colega española Eva Rey que habló al respecto. Rey inició preguntándole si alguna vez recibió algunas disculpas por parte del hombre, a lo que ella respondió en tono nostálgico:

“Esperé una disculpa. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años. Entonces siento que esa parte de haberme dicho ‘Meli, sentémonos y hablemos con calidad de lo que realmente está pasando’, eso no pasó. Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”.

Posteriormente de la reflexión, la entrevistadora no dudó en contra preguntarle si no haber recibido excusas le afectó en su momento y si hasta ahora le sigue “doliendo”, no obstante Martínez parece haberlo superado en su totalidad.