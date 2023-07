Esperanza Gómez se destapó sobre James Rodríguez y Falcao García; soltó inesperada respuesta sobre los futbolistas

Esperanza Gómez se convirtió en una de las actrices colombianas más famosas de la industria de entretenimiento para adultos en el mundo, debido a su talento frente a la cámara, su belleza y la personalidad que plasmó siempre. La celebridad cautivó con su actitud, sus opiniones y los puntos de vista que daba sobre distintos temas, dejando claro que era de armas tomar.

Esperanza Gómez, famosa actriz y empresaria colombiana de contenido para adultos. - Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Antes no se conocían muchos detalles de la vida de la caldense, quien siempre fue muy reservada con su intimidad y privacidad. El tabú que había con la industria del cine para adultos le impedía disfrutar su fama a cabalidad, por lo que evitaba abrir la puerta a contar situaciones o experiencias personales.

Sin embargo, los tiempos cambiaron y Esperanza Gómez empezó a abrirse mucho más a los medios de comunicación, donde ha contado detalles de su historia. Recientemente, concedió una charla con Eva Rey para Desnúdate con Eva, soltando más de una confesión sobre su lado más picante y romántico.

La artista habló sobre su vida personal y profesional - Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Tras dialogar sobre la industria del contenido para adultos y sus relaciones amorosas, la española aprovechó para hacer su famosa dinámica de preguntas rápidas, poniéndole una situación específica a la artista para que eligiera opciones. La periodista no dudó en jugar con las alternativas y puso a pensar a la colombiana al momento de dar su respuesta.

Según se observó, Eva Rey le puso como escenario a Esperanza Gómez que le daría de a dos nombres y ella tendría que seleccionar uno para rodar una de las escenas íntimas subidas de tono. En la lista incluyó políticos, cantantes, modelos, actrices, figuras públicas y deportistas.

“Vamos a hacer un jugueteo, hay que elegir. Quiero que me elijas entre personajes que te voy a poner para grabar una escena de contenido para adultos”, dijo la presentadora en la charla, alistando su agenda con las opciones que le daría a la actriz.

“Vamos a rodar una película y te voy a dar la oportunidad de elegir con quién”, agregó, explicándole la dinámica.

La española ha entrevistado a toda clase de famosos. - Foto: Fotograma, 13:06, Desnúdate con Eva - Melissa Martínez / YouTube

Allí fue cuando arrancó el juego. Rey le mencionó a dos de los futbolistas más famosos de Colombia y su reacción fue inesperada. “Entre James o Falcao”, preguntó la española.

Esperanza Gómez no lo pensó dos veces y soltó su respuesta, destapando la elección que haría entre los deportistas. La actriz de contenido para adultos prefirió no quedarse con uno de los nombres y puntualizó que “podría con ambos”.

“No sé, yo me quedo con los dos, yo puedo con los dos”, dijo, llevando a Eva Rey a soltar una risa.

En esta dinámica salieron a relucir otros nombres como los de Juan Manuel Santos, Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Alejandra Azcárate, Lina Tejeiro, Francia Márquez, Epa Colombia, Carlos Vives, J Balvin, Maluma, Martín Santos, Carolina Gómez, Paola Turbay, entre otros.

Esperanza Gómez confesó haber sufrido dolorosa traición por una infidelidad

Días atrás, la famosa actriz caldense concedió una entrevista al reconocido programa de entretenimiento Lo sé todo, del canal Uno, donde reveló un detalle privado de su vida que nadie conocía sobre la dolorosa traición que sufrió por parte de una persona a la que quería mucho.

“Me fue infiel con una sobrina a la que quería mucho, y él no me dejó a mí, yo lo dejé a él. Obviamente, porque quién perdona una infidelidad… no se sabe qué duele más, si la infidelidad de esa persona o que venga de alguien de tu sangre”, reveló la famosa en pleno programa, mientras dialogaba con los presentadores del magazín.

La actriz de cine para adultos contó los detalles de la ‘jugadita’ que le hicieron. - Foto: Tomada de Instagram @yoesperanzagomez

A su vez, Esperanza Gómez contó que la traición tuvo lugar luego de nueve años en relación, y dejó en evidencia los detalles de cómo se enteró de que su sobrina, la que más quería, la traicionó con un novio colombiano que tenía en ese momento, así como el dolor de que ella no hubiera respetado los vínculos sanguíneos.

“Siento que hasta el día de hoy me duele más la traición de mi familia que de la pareja (…). Me di cuenta porque llegué de estudiar, en ese momento estudiaba diseño de modas, y cuando estaba subiendo las escaleras, lo escuché a él hablando con ella”, señaló.

Reconocida actriz colombiana de cine para adultos. - Foto: Instagram: @soyesperanzagomez

Y luego, agregó un dato que sorprendió a los presentadores del programa, Ariel Osorio y Elianis Garrido: “Días después, una persona que trabajaba para él me dijo: ‘no, señorita Esperanza, es que usted cuando sale a las 6 de la mañana, una hora después, entra su sobrina a tener relaciones íntimas’”.

Finalmente, concluyó su relato diciendo que, tras descubrirlos, decidió enfrentarlos, cerrando la puerta de su casa y su vida a su sobrina, además de haber terminado con su novio de ese momento.