Diego Guauque habló sobre fuerte sacrificio que tuvo que hacer por enfermedad que padeció: “Es mi renacer”

Diego Guauque, reconocido periodista colombiano, sorprendió al país entero hace unos meses debido a que anunció en las diferentes redes sociales que fue diagnosticado con cáncer. El bogotano reveló en aquel momento que le encontraron un leiomiosarcoma poco frecuente.

Tres semanas atrás, el reconocido periodista dio a conocer a quienes han estado pendientes de su salud que venció el cáncer. Luego de algunas sesiones de quimioterapia y una intervención quirúrgica, al integrante de Séptimo Día se le extrajo un sarcoma en su abdomen.

Actualmente, el semblante de Diego Guauque es el de un hombre nuevo, incluso le volvió a salir cabello y retomó algunas cosas de su día a día. Su renacer se dio tras lo exitosa que fue la intervención médica a la que se sometió, logrando salir adelante y pasando la página para empezar de cero en la realidad que lleva.

Diego Guauque periodista - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

No obstante, recientemente, Diego Guauque concedió una entrevista a La Red, donde abrió su corazón y contó un poco más sobre la operación que le realizaron el pasado 29 de mayo. Este procedimiento duró casi 10 horas y era demasiado importante que saliera bien, pues marcaría su futuro y la vida para siempre.

En el diálogo con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el periodista comentó que todo este camino fue de aprendizaje y cambios en su presente, pues al ser una cirugía de alto riesgo, tenía que hacer un sacrificio significativo para erradicar completamente el cáncer de su organismo.

Diego Guauque periodista - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Me dice el doctor que otra vez tocaba entrar a cirugía y sí o sí tocaba sacar eso, pero que no era gratis, es decir, había que hacer un sacrificio. El sacrificio podía venir desde el riñón, que lo extirparan, o que fuera una intervención en la vena cava”, relató el colombiano en la charla.

El bogotano mencionó también cómo fue su recuperación tras despertar de la cirugía, descubriendo que se había tenido que hacer el comentado sacrificio en su cuerpo. Allí, puntualizó en la situación que estuvo su esposa, al tener que comentarle lo ocurrido con uno de sus órganos.

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, luce renovado tras la cirugía para retirar el sarcoma que lo aquejó los últimos meses. - Foto: Instagram: @diego_reportero

“Yo estaba tranquilo, pero había angustia y zozobra, esa se la llevaron mis familiares. Cuando me despierta mi esposa, sabía que despertaría en una UCI, le pregunto cómo me fue y ella, entre lágrimas, me dice que bien, me dijo que no hubo necesidad de intervenir el páncreas. Le dije que si me sacaron el ‘bicho’ ese, y me dijo que sí, asegurando que nos fue mejor de lo esperado”, contó sobre la intervención.

Diego Guauque reveló que le sacaron uno de sus riñones, acoplándose a la realidad de ahora llevar uno solo en su día a día. El periodista de Caracol enfatizó en que ha asimilado de buena manera esta transformación por la que pasó su cuerpo, pues sabía que todo podía ocurrir.

“El riñón se fue, ahora solo tengo uno, ese fue como el sacrificio. El sarcoma se marchó, como esos malos de las películas que no se van solos, sino que se llevan algo. Ahora vivo con un riñón, es una situación normal, que he asimilado bien”, respondió en La Red.

Diego Guauque se recupera de su proceso de salud. - Foto: Instagram: @diego_reportero

El comunicador expresó en el medio que está en el proceso de las radioterapias, esperando para recuperarse completamente y así renacer en su totalidad de esta etapa que atravesó.

“Ahora estoy viviendo el segundo tiempo, siempre le pedí a Dios que me lo dejara vivir. Tengo ya dos cumpleaños: el 9 de abril, mi fecha de nacimiento; y el 29 de mayo, que es mi ‘cumplevida’”, dijo Diego Guauque ante las cámaras, mostrándose animado por este inicio que llegaba a su realidad.