Jhonny Rivera enfrenta el peligro: Relata el dramático incidente con tiburones y tsunamis en Panamá

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más conocidos de Colombia. Canciones como Guaro, Soy soltero o Nuestro amor no puede ser lo han inmortalizado a través de los años, estando vigente por más de una década que ya acumula de trayectoria.

Asimismo, su inmersión en las redes sociales lo ha hecho estar más cerca de su público, por lo que cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram , demostrando que no solo despampana en las tarimas, sino que también lo logra en las plataformas digitales.

Las vacaciones de Jhonny Rivera en Panamá se vieron frustradas por el clima. Foto: Instagram @jhonnyrivera. - Foto: Foto: Instagram @jhonnyrivera

No obstante, el intérprete no solo ha utilizado tales canales para compartir sus próximos éxitos. Más allá de lo musical, ha encontrado en sus perfiles la oportunidad de mostrar parte de su día a día y de relatar anécdotas que vive en sus viajes.

La más reciente experiencia se remonta a su viaje a Panamá, del que volvió hace algunos días y que le hizo pasar un susto tremendo , de acuerdo a lo que él mismo ha comentado. Su vida corrió peligro en más de una forma dentro del hotel en el que se quedó.

“Las olas se están metiendo aquí al hotel. Trajeron una máquina para que hicieran una barrera de arena (...) Se está metiendo el mar, miren, ahí viene, miren el susto que pasamos. Yo dije: ‘ay, hijuemadre, se me lleva un zapato’. Esto parecía un tsunami”, comentó asustado y mostrando en una historia la playa, la cual se encontraba ya muy cerca de la edificación.

Ya en broma, Jhonny Rivera agregó que las olas acercaron hasta depredadores . “Esa ola trajo tres tiburones, mire como los carga ese señor. Lo que pasa es que uno ya lo vendió”, indicó de manera jocosa.

Asimismo, se mostró algo desanimado con el hecho de toparse con complicadas condiciones climáticas en su visita al país vecino. Finalmente, compartió que la playa se cerró a causa de la amenazante marea.

Jhonny Rivera muestra la marea de la playa. Foto: Instagram @jhonnyrivera. - Foto: Foto: Instagram @jhonnyrivera

“Se me enfrió todo”: Jhonny Rivera recordó otra aterradora experiencia; dijo haber recibido la visita de un muerto

Y es que la vivida en Panamá no es la única experiencia traumática que la estrella ha vivido recientemente. Según dijo, en una ocasión, recibió la visita de una persona que había fallecido trágicamente días atrás.

“Ustedes me han pedido que les cuente una historia paranormal. La tengo muy buena. Cuando yo trabaja en carpintería, en Bogotá, le fabriqué un clóset a una pareja, se los instalé en la casa y, cuando me fueron a pagar, faltaban 10.000 pesos, entonces me les traje un cajón”, narró Jhonny.

En vista de que había un saldo pendiente, el músico se llevó el cajón y le dijo a la pareja que se los entregaría cuando pagaran el resto. “Bueno, el cajón se llenó de polvo en el negocio y cada que el tipo pasaba, no estaba, entonces cada que iba, perdía la ida y se enojaba, me hacía unos escándalos”, continuó.

Pero un día, la situación tomó un rumbo distinto. Jhonny Rivera relató que estaba cambiando un billete en el negocio de al lado. En ese instante, giró hacia atrás y vio al hombre en cuestión.

“Lo vi ahí parado, con los brazos cruzados (...). Le pregunté a la que me estaba cambiando el billete si ya se fue el señor y me dijo que sí. Salgo y miro para todo lado, no estaba por ahí. Entré rápido y me puse a pintar ese cajón”, manifestó el cantante.

Jhonny Rivera dejó traumados a sus seguidores tras contarles sobre la ocasión en que vivió una experiencia paranormal. - Foto: Instagram @jhonnyrivera

El cajón ya estaba listo y Jhonny se quedó esperando a que el hombre pasara a recogerlo. Sin embargo, no aparecía por ningún lado. La situación le extrañó, pues lo había visto momentos antes.

“Le marqué a la esposa y le dije que el señor vino por el cajón, yo le dije que ya estaba listo. Me dijo: ‘¿mi esposo? Señor, mi esposo se mató en un accidente de tránsito hace ocho días’”.

En ese instante, Jhonny Rivera dijo que “se le enfrió todo”. Según afirmó, estaba seguro de haber visto al hombre que debía entregarle el cajón, por supuesto, sin saber todavía que había muerto días atrás. “Les juro que lo vi ahí parado detrás de mí”, concluyó Rivera en su relato.

“Qué creen que pudo pasar? No tengo porque inventar nada, les juro que lo vi ahí parado de tras de mí”, notó el artista en la descripción de su post. Por su parte, varios usuarios reaccionaron en la sección de comentarios.

“Dios mío, qué miedo”; “yo creo que los billetes de 10 mil están embrujados, ayer se me perdió uno y lo busqué hasta decir ya no más, de repente me senté mientras mi compañera me recibía el turno y cayó el billete volando quién sabe de dónde”; “el señor se le apareció pa’ q le llevara el cajón miedo”; “fue por el cajón que le dejó al que sigue, tenía que dejar completo todo”; “el señor murió enojado por no haber podido recuperar el cajón, él necesitaba que la esposa tuviera su closet completo”, dicen algunos de los comentarios destacados.