Mateo Carvajal se confesó sobre su salud mental y preocupó a sus seguidores

En estos tiempos los famosos han perdido ese miedo a sincerarse con sus fans para hablar de sus sentimientos más profundos. Las redes sociales han servido como un medio para que muchos hagan catarsis sobre aquello que sienten.

Mateo Carvajal, quien se dio a conocer en Colombia gracias a su participación en El Desafío, se sinceró con sus seguidores y se refirió a lo que ha estado sintiendo en estos últimos tiempos. El también exparticipante de La isla de los famosos habló de la depresión que llegó a sentir en algún tiempo y de los pensamientos que rondaron en su cabeza.

Mateo Carvajal se dio a conocer por su participación en un reality - Foto: Instagram

Esta es la primera vez que el creador de contenidos habla sobre esta situación, pues ya tiene acostumbrados a sus seguidores a contar más que todo de temas relacionados con estilo de vida saludable y ejercicios. Mateo vivió hace poco una situación bastante compleja que llegó a afectarlo y al contársela a sus seguidores produjo un poco de miedo en ellos.

En esta oportunidad no se mostró con los contenidos divertidos que suele compartirle a sus seguidores. El influenciador sufrió una lesión en su pie en el ‘Fútbol Star’, todo parece indicar que debido a la severidad de la herida puede darse la posibilidad de que lo tengan que operar.

Y es que el deportista fue lastimado en el pie derecho, por lo que tuvo que mantenerlo inmovilizado por varios días. Tras lo anterior, el instagramer también se vio obligado a usar muletas y acudir a un centro médico para que los especialistas determinaran las acciones indicadas a seguir.

La noticia le sorprendió y la compartió con su audiencia. “Me cogió una depresión toda marica de sí me tenían que operar o no porque hablando con los médicos me dicen que esta fractura de rompimiento de ligamentos compromete al momento de correr y entrenar. No sabía cuándo iba a volver a mi vida normal. Ya tengo los resultados, eso sí, me volví el pie mierd...”, comentó en un video.

Son varios los fanáticos del atleta los que se han mostrado preocupados por la salud de Mateo y este mismo lo hizo saber en sus redes sociales. Uno de sus seguidores le dijo, no se sabe si a manera de broma o en serio, que por favor no fuese a tomar una decisión radical con su vida. De acuerdo con el creador de contenidos, todo esto lo está tomando de la mejor manera posible, aunque admitió que sí le ha afectado un poco.

Para Mateo no es mentira que muchas personas, cuando viven una situación como esta, caen en una especie de depresión y empiezan a tener pensamientos muy negativos, creen que “Dios los abandonó” cuando pasan por una mala situación.

El deportista sorprendió a más de uno con una revelación. - Foto: Instagram @mateoc17

Pero el atleta también reflexionó sobre estas malas situaciones que se pueden llegar a presentar en la vida, y considera que hacen parte de ese plan de Dios y de la vida.

Esta no es la primera vez que los seguidores de Mateo lo ven “vulnerable”. Cuando salió de La isla de los famosos también se refirió a esos malos momentos que pasó en la competencia y las razones que lo llevaron a renunciar. Dijo que las cosas eran mucho más difíciles de lo que pensaba y para él la mejor decisión era dar un paso al costado, a pesar de ser considerado como uno de los favoritos debido a la experiencia que ya tiene en competencias.

Lo cierto es que fueron muchas las voces de aliento que recibió este deportista y más de uno coincidió en que es muy importante prestarle atención a la salud mental.