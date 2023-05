“Se me enfrió todo”: Jhonny Rivera recordó aterradora experiencia; dijo haber recibido la visita de un muerto

Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos en Colombia. Su música ha acompañado a miles de ‘entusados’ y éxitos como: Tomando cerveza, El mujeriego y Mi decisión, lo han convertido en uno de los máximos exponentes de la música popular.

En redes sociales, Rivera también es bastante activo. De hecho, hace un par de días compartió una escalofriante historia con sus más de 3,2 millones de seguidores en Instagram. Según dijo, en una ocasión, recibió la visita de una persona que había fallecido trágicamente días atrás.

“Ustedes me han pedido que les cuente una historia paranormal. La tengo muy buena. Cuando yo trabaja en carpintería, en Bogotá, le fabriqué un clóset a una pareja, se los instalé en la casa y, cuando me fueron a pagar, faltaban 10.000 pesos, entonces me les traje un cajón”, narró Jhonny.

En vista de que había un saldo pendiente, el músico se llevó el cajón y le dijo a la pareja que se los entregaría cuando pagaran el resto. “Bueno, el cajón se llenó de polvo en el negocio y cada que el tipo pasaba, no estaba, entonces cada que iba, perdía la ida y se enojaba, me hacía unos escándalos”, continuó.

“Les juro que lo vi”

Pero un día, la situación tomó un rumbo distinto. Jhonny Rivera relató que estaba cambiando un billete en el negocio de al lado. En ese instante, giró hacia atrás y vio al hombre en cuestión.

“Lo vi ahí parado, con los brazos cruzados (...). Le pregunté a la que me estaba cambiando el billete si ya se fue el señor y me dijo que sí. Salgo y miro para todo lado, no estaba por ahí. Entré rápido y me puse a pintar ese cajón”, manifestó el cantante.

El cajón ya estaba listo y Jhonny se quedó esperando a que el hombre pasara a recogerlo. Sin embargo, no aparecía por ningún lado. La situación le extrañó, pues lo había visto momentos antes.

“Le marqué a la esposa y le dije que el señor vino por el cajón, yo le dije que ya estaba listo. Me dijo: ‘¿mi esposo? Señor, mi esposo se mató en un accidente de tránsito hace ocho días’”.

En ese instante, Jhonny Rivera dijo que “se le enfrió todo”. Según afirmó, estaba seguro de haber visto al hombre que debía entregarle el cajón, por supuesto, sin saber todavía que había muerto días atrás. “Les juro que lo vi ahí parado detrás de mí”, concluyó Rivera en su relato.

“Qué creen que pudo pasar? No tengo porque inventar nada, les juro que lo vi ahí parado de tras de mí”, notó el artista en la descripción de su post. Por su parte, varios usuarios reaccionaron en la sección de comentarios.

“Dios mío, qué miedo”; “yo creo que los billetes de 10 mil están embrujados, ayer se me perdió uno y lo busqué hasta decir ya no más, de repente me senté mientras mi compañera me recibía el turno y cayó el billete volando quién sabe de dónde”; “el señor se le apareció pa’ q le llevara el cajón miedo”; “fue por el cajón que le dejó al que sigue, tenía que dejar completo todo”; “el señor murió enojado por no haber podido recuperar el cajón, él necesitaba que la esposa tuviera su closet completo”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Así mismo, otros seguidores aprovecharon para compartir sus historias paranormales.

“A mí me pasó algo no igual, pero fui al cementerio. Iban a enterrar a la mamá de una vecina y estoy tratando de estacionar, de repente veo un niño detrás del carro y empiezo a gritarle: ‘niño, por favor agarra la acera que voy a parquear’, y sigo diciéndole y el niño nada que se movía. Cuando decido poner freno de mano y bajarme para ver dónde estaba la mamá, ya el niño no estaba y lo busque por todo el parqueadero del cementerio y no estaba el niño”, contó un usuario.