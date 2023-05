Jhonny Rivera le pegó contundente regaño a seguidores por estarle pidiendo ayudas económicas; le dejaron hasta cuentas de Nequi

Jhonny Rivera se posicionó como uno de los cantantes populares más famosos de la industria musical en Colombia, debido a la extensa y sólida trayectoria que construyó en su carrera como cantante. Poco a poco se dio a conocer por su tono de voz y las letras que incluyó en sus temas, al punto de que recibió el título como uno de los mayores representantes del género en Colombia.

En medio de todo el recorrido que realizó, el artista paisa demostró su personalidad, su talento, su preparación y el toque único que tenía al momento de lanzar sus canciones. El público simpatizó con él en todo momento, llegando a trasladarse este cariño a las plataformas digitales, en las que reveló más de su vida personal e íntima, lejos de los escenarios y los eventos públicos.

No obstante, uno de los puntos del día a día de Jhonny Rivera que más llamó la atención de curiosos en las redes sociales fueron las ayudas que realizó en algún momento a distintas personas, a quienes quiso tenderles la mano y apoyarlas en situaciones complejas que vivían. Esto dio paso a que las peticiones y mensajes llegaran con más frecuencia a la cuenta oficial de Instagram del cantante, donde le escribían para que les regalara dinero u objetos materiales.

El tema se salió de control, llevando a más de un seguidor a visitar la finca del intérprete de El intenso para contarle su historia y así pedirle ayudas económicas por las crisis que pasaban. Otros fanáticos tocaron a la puerta para que el artista los impulsara en su carrera como músicos, apoyándolos y patrocinándoles lo necesario para ser reconocidos.

Sin embargo, Jhonny Rivera mostró negativa ante este mar de peticiones, afirmando que no le era posible estar dando dinero y solucionándole la vida a las personas. En diversos espacios fue claro, por lo que reflejó lo cansado y agotado que estaba de que se repitiera esta situación.

Recientemente, el cantante popular dejó en evidencia la dinámica con varias personas en redes sociales, utilizando una actividad de preguntas y respuestas para exponer la clase de mensajes que recibía. El colombiano, en primer lugar, se dirigió a un usuario que le pidió un carro regalado, apuntando que era muy costoso y no le llovía el dinero.

“¿Me regalarías un carro o a un seguidor que lo necesite?”, preguntó la persona en la casilla de interrogantes, a lo que el paisa soltó una pequeña risa y afirmó que, aunque quisiera, no podría cumplir estos deseos de sus fanáticos.

“Ya quisiera, eso no es como la gente se imagina, de que uno tiene la plata arrumada para regalarla, un carro es muy costoso, no es posible hermano, no es posible”, respondió, manteniendo una sonrisa en su rostro.

De igual manera, Rivera publicó un clip en el que citó un comentario de otra persona, el cual le dejaba su número de Nequi y un mensaje con el que intentaba persuadirlo para que lo ayudara económicamente. El artista popular no ocultó su asombro, ya que habían llegado más preguntas de este estilo en la dinámica, pidiéndole que transfiriera dinero a las cuentas personales.

El famoso cantante no perdió la oportunidad y frenó en seco a quienes estaban haciendo esta clase de cosas, regañándolos porque él no podía estar regalando dinero y tampoco transfiriendo cuenta por cuenta. A pesar de que conservó su buena energía, sí se le vio incómodo.

“Tengo lleno este cajoncito de preguntas lleno de Nequis y Daviplatas, no lo hagan porque no es posible yo ponerme a girar a girar, yo no sé qué piensa la gente, a lo bien”, respondió, aclarando que no podía dar estas ayudas que esperaban sus fans.