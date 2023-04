Jhonny Rivera tocó fondo por incómoda situación; un fan casi arma cambuche frente a su finca y amenazó con quedarse ahí

Jhonny Rivera se ubicó como uno de los cantantes populares más famosos de la industria nacional, debido a la extensa trayectoria que construyó en su carrera como cantante. Poco a poco se dio a conocer, al punto de que recibió el título como uno de los mayores representantes del género en Colombia.

En medio de todo su camino, el artista demostró su personalidad, su talento, su preparación y el toque único que tenía al momento de lanzar sus canciones. El público simpatizó con él, llegando a trasladarse a las redes sociales, donde conocieron más de su vida personal e íntima, lejos de los escenarios y los estudios de grabación.

Recientemente, Jhonny Rivera llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un inesperado relato que hizo en su cuenta oficial de Instagram, donde contó una particular e incómoda situación que pasó con otro fanático. Aquel hombre llegó a su finca buscando algo específico y al no recibirlo, plasmó una inesperada reacción que desubicó al cantante popular.

Foto: Instagram @jhonnyrivera. - Foto: Foto: Instagram @jhonnyrivera.

Según lo mencionado por el intérprete de El intenso, el problema que había en el pasado con su finca siguió, al punto de que otras personas comenzaron a llegar al sitio, buscándolo para pedirle ayudas. “Mucha gente da por sentado que yo estoy viviendo aquí porque me siento y hago las historias acá. Empezó a llegar gente otra vez, han venido ya varias personas…no los atendemos porque eso fue lo que acordamos”, dijo en un video.

Sin embargo, allí fue cuando rompió el silencio y relató una incómoda situación que atravesó con un hombre, el cual intentó hablar con él para pedirle algo en especial. Al recibir una respuesta negativa, el sujeto decidió que se iba a quedar a vivir frente a la casa del artista, esperando que todo cambiara y saliera beneficiado.

Jhonny Rivera habló de una nueva experiencia que atravesó con un fanático. - Foto: Instagram @jhonnyrivera

“Ayer llegó un señor y amenazó con que se queda viviendo allí y trajo cartones (...) Como yo tengo varias cámaras de seguridad en la finca, hay un señor encargado, fuera de aquí, de las cámaras y este avisó a la policía para que viniera a cerciorarse de quién era la persona y la policía lo sacó del lugar. El señor se enojó porque él supone que yo le mandé la policía, pero yo ni sabía …se incomodó”, comentó la celebridad, destacando que la persona no tenía antecedentes ni nada malo.

Sin embargo, la situación no mejoró, pues a la mañana siguiente el fanático volvió a instalarse fuera de la finca, por lo que Jhonny Rivera decidió saber qué era lo que realmente quería y así despejar las dudas al respecto para solucionar todo.

Jhonny Rivera contó cómo solucionó el problema con un hombre que casi armó un cambuche fuera de su finca. - Foto: Captura de pantalla Instagram @jhonnyrivera

“Esta mañana estaba ahí nuevamente, entonces yo mandé preguntar el teléfono de él para que mi hermana lo llamara y le preguntara qué era lo que quería. Y efectivamente quería grabar conmigo, como muchos de los que vienen acá, y que yo le patrocinara la carrera, que era compositor y tenía 19 canciones (...) me da tristeza porque cuando se le explicó que yo había hecho un concurso, que por qué no había participado en el concurso, se enojó, se molestó. Que eso es lo humilde, que eso es lo humilde que dice que es… me da pesar de él, sé que invirtió su platica en venir, pero yo no puedo”, agregó, detallando la reacción del hombre al conocer la negativa a su petición.

Por último, Rivera afirmó que la gente no debía ir hasta su finca buscando algo específico, pues no funcionaba así. El cantante enfatizó en que no debían perder su dinero y su tiempo, ya que él no podía solucionarles la vida y tampoco hacer mayor cosa por ellos.

“Se vuelve un tema complejo, no funciona así”, dijo en la grabación.