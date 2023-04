“Nada es eterno”: Jhonny Rivera tuvo una fuerte pérdida en su familia

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más activos en las redes sociales, donde no solo publica los adelantos de su nueva música o los momentos más memorables que él vive junto a su público en sus shows, también revela asuntos íntimos de su familia y su vida personal, algunos muy festivos y folclóricos, y otros muy emotivos y hasta lamentables.

En sus historias de Instagram, el pereirano le reveló una triste noticia a sus más de 3,1 millones de seguidores que su familia, que incluye a todas sus mascotas.

Tuvo una pérdida gigante que sucedió hace unos días, pero que solo se hace pública hasta este momento porque los encargados de la residencia y los animales del cantante no quisieron contarle a Rivera lo sucedido, hasta que él pudiera llegar a recibir la información de primera mano.

“Mi gente cómo les parece que me tienen la noticia de que hace tres días se murió Copito, el llamito. Bueno, yo entrenaba todos los días y él era en el espejo, acompañándome, ahí mirándome, seguramente se sentía más acompañado. Al no estar yo, creo que él se sintió más solo aún, no estoy diciendo que fue porque me fui, no, realmente, no hay una explicación. Pues dice el veterinario que definitivamente él no logró superar la pérdida de la mamá”, declaró el cantante en su video.

En dicho clip se ve al pereirano con un rostro triste y acongojado, dejando ver el gran amor que le tenía a este ejemplar de llama, cuya especie es muy común en las montañas del Perú.

Además, Copito ya tenía un historial muy dramático con la muerte de su mamá, quien amaneció muerta un día cualquiera después de una noche en la que hubo una tormenta eléctrica. Se dice que la mamá llama murió de un infarto a causa de un fuerte rayo que cayó y aparentemente la asustó.

“La mamá murió de un infarto, es lo que dictaminó el veterinario, y Copito pues, como que la pena moral y la tristeza de verse solito lo mató, aunque no estaba solito, pero le hacía falta la mamá. Gracias por entender que no es culpa nuestra, se hizo hasta donde fue posible, pero sí es una gran lástima y sobre todo los seguidores y todos los niños están muy tristes… Obviamente, nosotros también, es un hecho muy desafortunado lo que pasó con Copito”, añadió el cantante en sus historias de Instagram.

Los problemas de Jhonny Rivera para tener hijos

Rivera no solo cuenta su diario vivir a través de Instagram, el cantante también les permite a sus fans que se expresen allí a través de dinámicas como las de preguntas, donde ellos le indagan sobre todos los temas al cantante, quien sin ningún tipo de restricción responde de todo, hasta cuestiones específicas como su paternidad.

“¿Quieres más hijos?”, le preguntó uno de sus seguidores, cuestión que le dio pie al cantante para revelar su posición frente a darle un hermanito a Andy Rivera. “De querer, sí, sí quiero más hijos”, declaró el artista, pero dejó claro que es un asunto muy difícil, pues hay dos asuntos específicos que se lo impiden.

“Hay dos cosas que me preocupan. Primero: ¿con quién?, porque tengo que saber que voy a estar con la persona ideal. Y segundo, está difícil criar hijos hoy en día, porque ya nosotros los padres no estamos criando los hijos… Los están criando Tik Tok e Instagram, entonces está muy difícil. Hay que pensarlo dos veces”, añadió el cantante.

Aun así, Jhonny Rivera está feliz con su hijo Andy, quien también siguió el camino de la música y ha logrado conquistar varios éxitos no solo en la industria, sino en el campo de la farándula nacional, todo por la relación polémica y mediática que tuvo con la actriz Lina Tejeiro. El reguetonero nunca se olvida de su padre y le hace homenajes cada vez que puede.

Andy Rivera decidió aprovechar el cumpleaños número 49 de su padre para dedicarle una sentida serenata y así usar su voz para expresarle el gran amor que tiene por él. A través de un video que el propio Andy compartió en su perfil oficial de Instagram, se puede ver el instante en que entona una canción especial para su papá.

En las imágenes aparece Jhonny Rivera abrazando a su hijo, mientras él le canta la canción Cuando yo quería ser grande, uno de los temas más populares del artista mexicano Vicente Fernández.